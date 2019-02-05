به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، اصل ماده ۲۰ این لایحه را با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در این ماده آمده است؛ تمامی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون و افرادی که در پاسخ به حوادث و بحران ها به هر نحوی همکاری می نمایند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله، به عنوان فداکار شناخته می شوند. نحوه تشویق و قدردانی از افراد یاد شده طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان، به تصویب هیات وزیران می رسد.