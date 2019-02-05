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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۵

طبق مصوبه مجلس؛

کارکنان «فداکار» در حوادث غیرمترقبه تشویق می‌شوند

کارکنان «فداکار» در حوادث غیرمترقبه تشویق می‌شوند

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که کارکنان دستگاه‌های مختلف در صورت فوت و آسیب به دلیل انجام وظیفه در حوادث غیرمترقبه بعنوان «فداکار» شناخته شده و مورد تشویق قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، اصل ماده ۲۰ این لایحه را با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در این ماده آمده است؛ تمامی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون و افرادی که در پاسخ به حوادث و بحران ها به هر نحوی همکاری می نمایند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله، به عنوان فداکار شناخته می شوند. نحوه تشویق و قدردانی از افراد یاد شده طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان، به تصویب هیات وزیران می رسد.

کد مطلب 4534077
زهرا علیدادی

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