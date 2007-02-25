شاه اردن و مبارک تحولات منطقه ای را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی امارات (وام)، "عبدالله دوم" شاه اردن و "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر در نشست خود بر ضرورت پایبندی به توافقنامه اخیر فلسطینی ها در مکه مکرمه تاکید کردند و از همه گروههای فلسطینی خواستند که به وحدت صفوف فلسطینی ها و اجرای مفاد این توافقنامه کمک کنند.

"سلیمان عواد" سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر در کنفرانسی مطبوعاتی بعد از نشست سران اردن و مصر گفت : مبارک و عبدالله دوم درباره اوضاع جهان عرب، راههای زمینه سازی برای برگزاری موفقیت آمیز اجلاس ماه آینده سران عرب در شهر ریاض و تماس های جاری با طرف های منطقه ای و بین المللی برای احیای روند صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل گفتگو کردند.

وی افزود: دوطرف همچنین اوضاع عراق، بحران سیاسی لبنان، وضعیت منطقه دارفور درغرب سودان و همچنین روابط دوجانبه و راههای پیشبرد آن در همه زمینه را مورد بررسی قرار دادند.

عواد خاطرنشان کرد: مبارک و عبدالله دوم عملیات حفاری اسرائیل در منطقه مسجد الاقصی را بررسی و آن را اقدام تحریک آمیز و بدون توجیه دانستند که التهاب جهان عرب و اسلام را افزایش می دهد.