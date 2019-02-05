به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری از صدور حکم محکومیت برای متهمین پرونده قاچاق سازمان یافته یک‌هزار و چهارصد و بیست و هفت کارتن انواع مکمل‌های ورزشی و دارویی غیرمجاز در دادگاه انقلاب بندر عباس خبر داد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص جزئیات این پرونده اظهار کرد: فروردین ماه ۱۳۹۷ با گزارش معاونت حقوقی و قضایی گمرک شهید رجایی بندرعباس در خصوص کشف محموله قاچاق مکمل‌های ورزشی و دارویی غیرمجاز، پرونده‌ای در دستگاه قضایی استان هرمزگان تشکیل شد و پس از سیر مراحل قانونی، رسیدگی به اتهامات شرکت حمل و نقل بین المللی پرشیا ترابر دائر بر قاچاق سازمان یافته در دستور کار دادگاه انقلاب بندرعباس قرار گرفت.

وی با اعلام این که متهمین این پرونده قاچاق سازمان یافته از طریق اظهار خلاف واقع در گمرک، مبادرت به قاچاق تعداد ۱۴۲۷ کارتن انواع مکمل‌های ورزشی و دارویی غیرمجاز کرده‌اند، خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات، به دستور مقام قضایی ۲ نفر از متهمین به نام‌های مجتبی هدایت محمودی فرزند حسن و شاهین محمودی دلوند فرزند موسی شناسایی و دستگیر شدند.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: در نتیجه بررسی‌ها مشخص شد شرکت عامل در دبی اقدام به قاچاق کالای غیرمجاز تحت عنوان پلی استایرن به مقصد تهران نموده و پس از طی تشریفات، قبل از ورود به گمرک شهریار، نسبت به تخلیه کالای ممنوعه مبادرت می‌کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: با تکمیل روند تحقیقات و ختم رسیدگی، شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس متهمین این پرونده را در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت بیش از ۱۵ میلیارد و ۷۹ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۳۵۸ تومان معادل ۱۰ برابر ارزش عرفی کالای مکشوفه در حق دولت محکوم کرد.

حجت الاسلام اکبری یادآور شد: همچنین هریک از متهمین به ممنوعیت از حق العمل کاری به مدت پنج سال، ممنوعیت خروج از کشور به مدت سه سال و ضبط کالای قاچاق و پرداخت بیش از ۱۵ میلیارد و ۷۹ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۳۵۸ تومان معادل ۱۰ برابر ارزش عرفی کالای مکشوفه در حق دولت و ضبط محموله قاچاق، خودرو و وجوه توقیفی نیز محکوم شده اند.