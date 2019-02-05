مجازات مقصران ایجاد خسارت در حوادث غیرمترقبه تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده ۲۳ این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۲۳ این لایحه آمده است: چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون، وظیفه و ماموریتی به آن ها محول شده باشد، در انجام وظیفه مرتکب تقصیر گردد و از این حیث، صدمه و خسارتی حاصل شود، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.

گفتنی است ماده‌های ۲۴ و ۲۵ این لایحه با پیشنهاد و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان ماده ۲۶ این لایحه را با ۱۷۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند که بر اساس آن سازمان موظف است جهت نظارت بر عملکرد دستگاه های مشمول این قانون نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجرا کند، در این راستا سازمان با همکاری دستگاه های مشمول این قانون شاخص های عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب هیات وزیران نسبت به دریافت گزارش در بازه های زمانی معین از دستگاه ها و نهادهای مذکور اقدام می نماید.

بر اساس تبصره این ماده، سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور به رئیس جمهور ارائه دهد. یک نسخه از گزارش مذکور هنگام تقدیم گزارش بودجه سالانه کشور به هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.