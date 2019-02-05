به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در سومین همایش «نگهداری و تعمیرات نیروهای مسلح» که صبح امروز(سه شنبه) در دانشگاه شهید ستاری نیروی هوایی ارتش برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: نیروی هوایی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با حداقل امکانات ماموریت های بسیار مهمی را انجام دادند، جا دارد اینجا از نیروهای پشتیبانی نیروهای هوایی برای آماده سازی هواپیماها تشکر کنیم.

وی در ادامه با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی حقیقتا یک معجزه بود، ایران قبل از انقلاب وابسته به آمریکا بود، ارتش در آن زمان باید برنامه و طرح های آمریکا را انجام می داد بنابراین آمریکایی ها هرگز فکر نمی کردند که انقلابی در ایران رخ دهد اما به برکت امام خمینی(ره) و مردم شریف ایران، انقلاب اسلامی رخ داد.

سرلشکر باقری در ادامه تاکید کرد: انقلاب اسلامی استقلال، آزادی، خود کفایی و خود باوری را به ملت ایران هدیه داد و بعد از آن نیز دشمنان از هیچ دشمنی و توطئه ای علیه ملت ایران دریغ نکردند اما ملت، روز به روز راه خود را ادامه داده و بعد از دو قرن حقارت، با پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل به قدرت بزرگ در غرب آسیا شده است.

سرلشکر باقری گفت: ایران بارها توسط روسیه و قدرت های جهان اشغال شد و تجربه تحقیر توسط قدرت‌های جهانی را دارد و قحطی و بیماری بسیاری را در این دوره تجربه کرد و منابع بسیاری از امکانات نیروهای انسانی و زیرساختی نیز نابود شد. کشور ما در دوره سیاه پهلوی حق هیچگونه تصمیم گیری را نداشت اما امروز به جایی رسیده که در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خودش فکر می‌کند و خودش با مشورت مردم تصمیم می‌گیرد. کدام کشور در جهان استقلال و اقتدار ایران را دارد.

وی با اشاره به تلاش اروپا برای ایجاد راهکار مالی و حفظ برجام اظهارداشت: اروپا ماه‌هاست که نمی تواند حتی یک شرکت و راهکار اقتصادی برای تعامل مالی با ایران ایجاد کند و نتوانسته مقابل تهدیدات و تحریم های آمریکا راهی پیداکند. در چنین جهانی، ملت ایران برای خودش تصمیم می گیرد و همه شاخص ها در مقایسه با ۴۰ سال پیش و حتی دیگر کشورها قابل قیاس نیست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در نیروهای مسلح پیشرفت ها چشمگیرتر از دیگر حوزه هاست، بخش دفاع از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تحت شدیدترین تحریم های دشمن بوده اما وضعیت امروز با گذشته قابل قیاس نیست.

سرلشکر باقری با اشاره به برپایی نمایشگاه دستاوردهای دفاعی نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح افتخار دارند بخش کوچکی از توانمندی های خود را در نمایشگاه ها، به معرض دید عموم مردم و نمایندگان رسانه ها و سفرای دیگر کشورها بگذارند.

وی با اشاره به اهمیت تعمیر و نگهداری تجهیزات در نیروهای مسلح اظهار کرد: اگرچه تولید تجهیزات دفاعی بسیار اهمیت دارد اما سرپا نگهداشتن تجهیزات موجود چیزی کمتر از آن نیست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مسئولیت بسیار سنگینی را در کشور برعهده دارند، کشوری که با این حجم از دشمنی و تهدید مواجه است و در معرض تحریم و فشار اقتصادی، سیاسی و روانی دشمنان قرار دارد باید نیروی مسلح توانا، مقتدر، سر پا، به روز، شجاع، آماده، پای کار، هوشیار و توانایی داشته باشد تا بتواند چتر مطمئن امنیتی و دفاعی برای کشور را فراهم کند.

سرلشکر باقری افزود: زیر چتری که نیروهای مسلح در فضا، دریا و مرزهای خشکی و محیط داخلی ایجاد کرده‌اند، فعالیت‌های ملی ما در جای جای کشور با آرامش کامل انجام می گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: فعالیت های سیاسی، اجتماعی عبادی، فرهنگی، اقتصادی و علمی همه در سایه امنیت صورت می‌گیرد. امروز امنیت مرزهای ما بهتر از امنیت امنیت داخل کشور است و در مناطقی مانند شمال غرب و جنوب شرق و دیگر مناطق مرزی با تلاش فرزندان ملت امنیت کامل وجود دارد.

وی با بیان اینکه ما باید نیروی مسلح کم هزینه‌ای برای کشور باشیم و اینگونه هم هست، افزود: یک مقایسه با وضعیت دشمنان و کشورهای اطراف نشان می‌دهد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح کم هزینه‌ای هستند و برای دولت پرخرج نیستند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: دشمنان منطقه‌ای ما از رژیم صهیونیستی تا اذناب آمریکا مثل عربستان سعودی و امارات، سالانه حداقل یکصد میلیارد دلار در حوزه نظامی خود هزینه می‌کنند که تنها ماموریت‌شان دشمنی با اسلام و انقلاب اسلامی است. در حالی‌که نیروهای مسلح ما در قیاس با این کشورها، حداکثر با هزینه ۷ تا ۱۰ میلیار دلاری در طول سال اداره می‌شود.

وی با اشاره به مسائل منطقه غرب آسیا اظهارداشت: همسایگان ما با هزینه بسیار افتخارشان این است که هواپیمایی خریداری شده را خلبانی می کنند اما رزمندگان ما با افتخار جنگنده، موشک و ناوهایی را استفاده می کنند که در داخل کشور و توسط جوانان انقلابی و ایران تولید شده است، موشکی که چندی پیش تست شد هدف را در فاصله ۱۳۰۰کیلومتری با دقت ۵ تا ۱۰ متری مورد اصابت قرارد هد.

سرلشکر باقری راه پیشرفت نیروهای مسلح را راهی پایان ناپذیر دانست و گفت: ما افق های بلندی در پیش رو داریم که باید با شور انقلابی این مسیر را طی کنیم، در این مسیر نیروی انسانی نقش اساسی را ایفا می کند، نیروهای انسانی ما توانسته‌اند هواپیماها و تجهیزات آسیب دیده که دشمن فکر می‌کند از کار افتاده را دوباره آماده کنند.

وی به بکارگیری روش های علمی و نوین تاکید کرد و گفت: اگر حوزه موشکی، پهباد، ساخت ناو، هواپیما، بالگرد و دیگر حوزه های کشور رشد کرده به دلیل استفاده از خلاقیت و تجارب بوده است که صبح امروز با بخشی از این اقدامات آشنا شدیم. به عنوان مثال هوایپماهای سوخو۲۲ و سوخو ۲۵ باز آماده شدند و برادران ما در عراق از آن برای مقابله با تروریسم استفاده کردند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به برنامه های نیروهای مسلح در سال آینده گفت: اولویت ما در برنامه ۹۸ اختصاص اعتبار لازم برای نگهداری و تعمیرات است تا با کمبود بودجه روبرو نشویم، البته در حفظ و نگهداری تجهیزات استفاده از نیروهای با تجربه و انتقال تجربه و دانش بسیار اهمیت دارد. فرمانده باید در نگهداری و تعمیرات تجهیزات دقت عمل ویژه ای داشته باشند.

سرلشکر باقری با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری به نیروهای مسلح گفت: فرماندهی معظم کل قوا معتقد هستند ظرفیت های انقلابی و اسلامی کشور بیش از آن چیزی است که تاکنون استفاده شده و با تلاش بیشتر می توان اقتدار و پیشرفت بیشتر و افق روشن‌تری برای نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی رقم زد.