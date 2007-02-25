به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله مکارم شیرازی عصر روز یکشنبه در دیدار مشاور وزیر آموزش و پرورش که جهت ارائه نامه وزیر به مراجع عظام تقلید به قم سفر کرده بود، ‌گفت: طراح این‌گونه سؤالات از سوی فردی بی‌سواد یا فردی مغرض بوده که قصد توطئه و ضربه زدن به اسلام را داشته است.



وی تصریح کرد: اگرغرض ورزی طراح سؤالات مشخص شود باید آن فرد به مجازات برسد. این مرجع تقلید از مسؤولان آموزش و پرورش خواست تا دقت بیشتری در انتخاب افراد در جایگاه‌های مهم داشته باشند.



مکارم شیرازی وزارت آموزش و پرورش را یکی از تأثیرگذارترین وزارتخانه‌های کشور عنوان کرد و گفت: اگر وزارت آموزش و پرورش در کشور به وظایف خود به طور دقیق عمل کند اثرات آن در تمام کشور نمایان خواهد شد.