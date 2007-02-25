به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله مکارم شیرازی عصر روز یکشنبه در دیدار مشاور وزیر آموزش و پرورش که جهت ارائه نامه وزیر به مراجع عظام تقلید به قم سفر کرده بود، گفت: طراح اینگونه سؤالات از سوی فردی بیسواد یا فردی مغرض بوده که قصد توطئه و ضربه زدن به اسلام را داشته است.
وی تصریح کرد: اگرغرض ورزی طراح سؤالات مشخص شود باید آن فرد به مجازات برسد. این مرجع تقلید از مسؤولان آموزش و پرورش خواست تا دقت بیشتری در انتخاب افراد در جایگاههای مهم داشته باشند.
مکارم شیرازی وزارت آموزش و پرورش را یکی از تأثیرگذارترین وزارتخانههای کشور عنوان کرد و گفت: اگر وزارت آموزش و پرورش در کشور به وظایف خود به طور دقیق عمل کند اثرات آن در تمام کشور نمایان خواهد شد.
آیتالله مکارم شیرازی:
توهین به پیامبر(ص) در آزمون ضمن خدمت فرهنگیان با غرضورزی بود
آیتالله مکارم شیرازی طراحی سؤالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان را همراه با غرض ورزی دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله مکارم شیرازی عصر روز یکشنبه در دیدار مشاور وزیر آموزش و پرورش که جهت ارائه نامه وزیر به مراجع عظام تقلید به قم سفر کرده بود، گفت: طراح اینگونه سؤالات از سوی فردی بیسواد یا فردی مغرض بوده که قصد توطئه و ضربه زدن به اسلام را داشته است.
کد مطلب 453413
نظر شما