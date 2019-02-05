اسامی داوران جایزه جهانی کتاب سال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال اسامی داوران این جایزه را در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات معرفی کرد.

به این ترتیب، آرش آبائی، آیدین آغداشلو، سیدعلی آقایی، ژاله آموزگاریگانه، معصومه ابتکار، عباس احمدوند، آپه‌نا اسفندیاری، سیدحسن اسلامی‌اردکانی، حسن انصاری، زهرا اهری، عسکر بهرامی، شهرام پازوکی، احمد پاکتچی، نصراللّه پورجوادی، قاسم پورحسن‌درزی، محمود جعفری‌دهقی، حمیده چوبک، سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، احمدعلی حیدری، مجید حیدری‌دلگرم، محمد خزایی، محمدعلی خوانین‌زاده، صادق خورشا، امیر ذوقی، نگار ذیلابی، احمدرضا رحیمی‌ریسه، شاهرخ رزمجو، رسول رسولی‌پور، رضا رضازاده‌لنگرودی، شهره روغنی، زهره زرشناس، محمدحسین ساکت، سیدمحمدصادق سجادی، محمد سردانی، محمد سردانی، سینا سلطانی، روح‌الله شیرازی، علی‌اشرف صادقی، مجید صالح‌بک، احمد صدری، مینا صدری، هادی صفایی‌پور، منصور صفت‌گل، حسن طارمی‌راد، بابک عالیخانی، مهرداد عباسی، سعید عدالت‌نژاد، پروانه عروج‌نیا، حمید عطائی‌نظری، سیّدمحمّد عمادی‌حائری، ستار عودی، محمد غلامعلی‌فلاح، خشایار قاضی‌زاده، روشنک قدس، مهرداد قیومی‌بیدهندی، علی کالیراد، ولی‌الله کاووسی، یونس کرامتی، امیرحسین کریمی، مرتضی کریمی‌نیا، رضا کوهکن، سیّدمحمّدهادی گرامی، فاطمه گلدار، آبتین گلکار، امیرمحمد گمینی، فاطمه لاجوردی، باقر لاریجانی، هایده لاله، محمد لگنهاوزن، رافائل مائوریللو، ولی‌الله محرابی، سیدمصطفی محقق‌ داماد، کورورش محمدخانی، محمد محمودپور، صفا محمودیان، فهیمه مخبر دزفولی، جواد مرشدلو، مریم مشرّف‌الملک، محسن معصومی، حسین معصومی‌همدانی، محسن معینی، سیدمحمد مقیمی، سیدضیاء موحّد، ابراهیم موسی‌پوربشلی، نگین میری، فاطمه مینایی، لطف‌الله نبوی، سیروس نصرالله‌زاده، رحیم نوبهار، ناصر نوروززاده چگینی، حسین هوشنگی و لیلا هوشنگی به عنوان داوران بیست و ششمین دوره جایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند.