به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس عباس محتاج روز یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری بخش خلجستان در جمع خبرنگاران ضمن اعلام مصوبات این جلسه تأکید کرد: نسخهای از این مصوبات دراختیار رسانههای جمعی قرار میگیرد تا رسانهها نیز پیگیر اجرای مصوبات باشند.
وی با بیان اینکه صدور صددرصد مصوبات بخش خلجستان انجام خواهد شد، افزود: ممکن است مصوبات این بخش در زمان مقرر شده به پایان نرسد، ولی مسؤولان تلاش میکنند تا پایان سال مالی 1386 همه مصوبات را عملی کنند.
استاندار قم اولویت مصوبات بخش خلجستان را اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: در این خصوص 11 میلیارد تومان تسهیلات در قالب قرضالحسنه و بنگاههای کوچک زودبازده جهت ایجاد صنایع کوچک و اشتغالزایی اختصاص یافت.
مهندس محتاج در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص توسعه مراکز عالی آموزشی در بخش خلجستان، تصریح کرد: طبق توافقات انجام شده قرار شد دانشگاه پیام نور، 4 مرکز دانشگاهی در بخشهای استان احداث کند. وی گفت: در بخش خلجستان نیز رشتههایی متناسب با نیاز و ظرفیت بخش، ازجمله گردشگری و باغداری تدریس خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد از عدم همکاری برخی مردم جهت اجرای پروژههای عمرانی خاطرنشان کرد: مردم نباید همه انتظارات و خواستهها را متوجه دستگاههای دولتی کنند، بلکه گاهی اوقات برای اجرای طرحها از همکاری مردم در حد انتظار نیاز داریم که زمینههای این همکاری باید توسط شوراها فراهم شود.
استاندار قم با بیان اینکه آبادی و ده کوچکترین تقسیمبندی جغرافیایی کشور هستند، دیدار رودررو و مستقیم مسؤولان استان با مردم را فرصت مناسبی جهت شناسایی، بررسی و رفع مشکلات روستاییان برشمرد و تأکید کرد: در این دیدارها مردم بدون هیچ گونه ملاحظهای مطالباتشان را با مسؤولان در میان میگذارند.
وی ادامه داد: مردم خودشان اذعان دارند که مسؤولان در بین آنها هستند که این امر در نظر آنها از ارزش و جایگاه بالایی برخوردار است.
مهندس محتاج تأکید کرد: مردم باید بدانند که مسؤولان خودشان را خدمتگزار مردم میدانند و در حل مشکلاتشان از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد.
وی در پایان اظهار داشت: تا پایان سال مالی 85 گزارشاتی از نحوه اجرای پروژهها در بخشهای استان به اطلاع مردم خواهد رسید.
استاندار قم از نمایندگان رسانههای جمعی خواست پیگیر مصوبات شورای اداری استان باشند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس عباس محتاج روز یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری بخش خلجستان در جمع خبرنگاران ضمن اعلام مصوبات این جلسه تأکید کرد: نسخهای از این مصوبات دراختیار رسانههای جمعی قرار میگیرد تا رسانهها نیز پیگیر اجرای مصوبات باشند.
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