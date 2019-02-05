مأموریت‌ نیروهای مسلح در زمان صلح و جنگ تفاوت چندانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز(سه شنبه) پس از بازدید محل برگزاری رزمایش بهداری رزم نیروی زمینی سپاه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک دهه فجر، گفت: نکات دیدنی بسیاری در این رزمایش وجود داشت. بسیار خوشحالم که فرصتی پیش آمد تا بتوانم با برادرانم در نیروی زمینی سپاه دیدار کنم.

وی افزود: نکته بارزی که جلب توجه می‌کند، ابتکار برادران عزیز است که این نکته را به چشم متواتر می‌سازد که ذهن‌های خلاقی پشت این حرکت وجود دارد. از این جهت که همه این مجموعه در داخل کشور و نیروی زمینی سپاه ساخته شده بوده و بسیار باعث خرسندی است.

حاتمی همچنین افزود: همانطور که مستحضرید نیروهای مسلح با ماموریت‌های متفاوتی مواجه هستند که این ماموریت‌ها در زمان جنگ یا صلح تفاوت چندانی نمی‌کند. در زمان صلح علاوه بر رزمایش‌ها و آمادگی‌هایی که صورت می‌گیرد از آنجایی که کشور ما حادثه خیز است و با مسائل مختلف مواجه است، مردم به حق توقع دارند که نیروهای مسلح بتوانند در اولین فرصت در محل حضور یابند و به کمک آنها بروند. ما در حادثه تلخ کرمانشاه در کنار مردم بودیم و در ۴۸ ساعت اول به کمک مردم شتافتیم.

وی همچنین افزود: امروز توسعه داخلی کشور و به خصوص نقاط محروم مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان و ... از اهمیت بالایی برخوردار است. مردم توقع دارند در کنار امنیتی که برایشان ایجاد می‌کنیم، بتوانیم با استفاده از نیروهای مسلح به کمک آنها بشتابیم. انشاالله که بتوانیم در وزارت دفاع از تولیدات بومی و ظرفیت‌های داخل کشور بهره برده و به توسعه آنها کمک کنیم.