دهه پنجم انقلاب شاهد شکوفایی آبخیزداری در استان تهران خواهیم بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری پیش از ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در جلسه ستاد برگزاری بزرگداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری این اداره کل با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: از آنجائی که منابع طبیعی به عنوان بستر حیات و میراثی ماندگار برای آیندگان محسوب می شود از همین رو لازم است تا با هر وسیله و ابزاری برای ارتقاء آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفظ و احیای منابع طبیعی استفاده شود.

وی در ادامه اظهارداشت: ما باید تلاش کنیم تا در این هفته علاوه بر اینکه آحاد جامعه با فعالیت ها، اهداف و سیاست های مجموعه منابع طبیعی آشنا می شوند، با اهمیت منابع طبیعی تجدید شونده مانند آب، خاک، جنگل و مرتع نیز بیشتر آشنا شده تا شاهد جلب مشارکت حداکثری مردم در حفظ، احیا و توسعه این منابع ارزشمند باشیم.

این مسئول منابع طبیعی استان تهران با بیان اینکه هفته بزرگداشت منابع طبیعی به عنوان بزرگترین رویداد سازمانی ما قلمداد می شود تصریح کرد: امسال و با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی در صدد هستیم تا با همکاری و مشارکت دستگاه ها و نهادهای عضو نهضت سبز، سازمان های مردم نهاد، همیاران طبیعت و اقشار مختلف مردم برنامه های خوبی را در این هفته برگزار کنیم و به سوی پاسداری بیشتر از منابع طبیعی و شکوفایی آبخیزداری گام برداریم.

طاهری نقش رسانه ها را در آگاهی بخشی و فرهنگسازی منابع طبیعی بسیار مهم و مؤثر دانست و خاطر نشان کرد: رسانه ها با تأثیرگذاری بر روی افکار عمومی و تغییر نگرش در بین افراد جامعه، می توانند نقش بسزائی را در خصوص تنویر افکار عمومی و فرهنگسازی منابع طبیعی ایفا کنند.