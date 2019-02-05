اعلام نامزدهای بخش داستان اصفهان جایزه ادبی جمالزاده

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا روحانی دبیر جایزه جمالزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: وقتی ما از داستان اصفهان صحبت می کنیم منظورمان آثاری است که با خواندن آن با نحوه زندگی مردم اصفهان آشنا می شویم. از آیین، آداب و سنتها گرفته تا رویدادها و حوادثی که در اصفهان اتفاق میافتد و مردم نسبت به آن واکنش نشان میدهند. از همین روست که این داستان ویژه اصفهان میشود مثل زاینده رود که اصفهانی است و نمیشود آن را به شهر دیگری برد. بسیاری از نویسندگان ایرانی در آثار خود به این نوع نحوه زندگی از شهر خود پرداختهاند.

ضا روحانی ادامه داد: در بخش داستان اصفهان هم منظور ما از محور قرار دادن اصفهان این نبود که حتما اسم بناها و خیابان های شهر در داستان ها ذکر شده باشد و در پی یافتن روح زندگی در اصفهان در آثار بودیم.

او با تاکید بر اهمیت نگارش داستان‌های شهری افزود: نوشتن داستان های شهری در دنیا معمول است. در ایران هم در این سالها تلاش های مشخص تر برای نوشته شدن این قبیل داستانها بیشتر شده است، اما با توجه به جوان تر بودن این گونه و جای کار زیادی که دارد برگزاری جوایز و جشنواره های داستان های شهری اهمیت بیشتری پیدا میکند.

روحانی همچنین، جایزه جمالزاده را بعد از جایزه تهران، دومین جایزه‌ای دانست که طرح داستان با محوریت شهر را مطرح می کند و گفت: ظاهرا در اولین سال برگزاری جایزه تهران المان ها و معماری شهر در آثار پررنگ بوده است. این اتفاق در جریان جایزه جمالزاده هم افتاد. اما می توان امید داشت در دوره های بعدی نوع زندگی آدمهای امروز اصفهان یا داستان شکل گیری روابط و زندگی ها، ۲ با گویش مردم اصفهان و معماری شهر بیشتر آمیخته شود.

دبیر جایزه جمالزاده در ادامه نام راه‌یافتگان به بخش نهایی داستان اصفهان را اینگونه شرح داد: اسماعیل سالاری، ‌ نسیبه فضل اللهی، ‌ رضا مختاری، ‌ مریم منوچهری، ‌ طیبه صابری، هما جاسمی، مهراوه فردوسی، مجتبی هژبری، زهرا سماواتیان و سید احمد بطحایی داستان نویسانی هستند که آثارشان به بخش نهایی و فینال جایزه جمالزاده راه یافته است.

او ترکیب هیات داوران بخش داستان اصفهان را نیز معرفی کرد: آرش صادق بیگی، سلمان باهنر، سینا دادخواه، ‌ نفیسه مرشد زاده و بهزاد دانشگر داوری بخش داستان اصفهان جایزه جمالزاده را بر عهده داشته‌اند.

مراسم نخستین دوره جایزه جمالزاده با معرفی نفرات برگزیده بخش‌های داستان آزاد، داستان اصفهان و زندگی‌نگاره ۲۹ بهمن ماه در اصفهان خاتمه مییابد.