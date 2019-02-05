اسامی بازیکنان تیم فوتبال امید ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در فاصله کمتر از ۵۰ روز تا آغاز مرحله نخست بازی های مقدماتی المپیک ۲۰۲۰ کادر فنی تیم ملی فوتبال امید ۲۶ بازیکن را جهت حضور در اردوی آماده سازی بهمن ماه دعوت کرد.

این اردو از صبح روز ۲۰ بهمن در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز شده و تا ۲۳ بهمن ادامه خواهد یافت.بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به اردوی بهمن ماه تیم امید به این شرح است؛

مهدی قائدی، الهیار صیادمنش، مهدی نورالهی، رضا آذری و امید نورافکن (استقلال تهران) امیر روستایی، ابوالفضل رزاق پور و محمد خدابنده لو (پیکان تهران) حمیدرضا طاهرخانی(سپیدرود رشت)، محمد امین اسدی(پرسپولیس تهران) شهاب عادلی و محمد مسلمی پور(سپاهان اصفهان) معراج اسمعیلی و نیما طاهری (ذوب آهن اصفهان) محمدمهدی مهدیخانی، محمد اقاجانپور و سینا زامهران(پدیده مشهد)علیرضا آرتا(مس کرمان)حسین ساکی و رضا جبیره (صنعت نفت آبادان)وحید نامداری و مهرداد پور ابوالقاسم(استقلال خوزستان)عارف آغاسی(فولاد خوزستان) محمدرضا آزادی(تراکتورسازی تبریز)محمد خرم الحسینی(ماشین سازی تبریز) و علی شجاعی (نساجی قائمشهر).