ترزا می پرونده برگزیت را در ایرلند شمالی پیگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس قرار است امروز در جریان سفر به ایرلند شمالی درباره دستیابی به برگزیت طبق توافق مقرر میان لندن و بروکسل گفتگوهایی را انجام دهد.

دفتر نخست وزیر انگلیس همچنین اعلام کرد که وی در نظر دارد هفته جاری دیدارهای دیگری با مقامات اروپا انجام دهد. ترزا می در تلاش است تا با دوری از برگزیت سخت انگلیس در زمان تعیین شده اتحادیه اروپا را ترک کند.

گفتنی است نخست وزیر انگلیس روز گذشته در مصاحبه با روزنامه ساندِی تلگراف اعلام کرد: لندن در موعد مقرر و بدون تاخیر از اتحادیه اروپا خارج می‌ شود.

نخست‌ وزیر انگلیس در این خصوص گفت: کماکان مصمم هستم تا لندن در تاریخ تعیین شده (۲۹ مارس سال جاری میلادی، ۹ فروردین سال ۹۸) از اتحادیه اروپا خارج شود و تاخیری نیز در این امر روی نخواهد داد.