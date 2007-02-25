به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر پلیس اعلام کرد در بخش مسابقه این جشنواره 16 گروه نمایشی از عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی و هشت گروه آزاد نمایش از تهران حضور دارند.



در بخش گروههای نمایشی نیروی انتظامی "داری دو تومن به من بدی؟" و "روزگار پنجره" از گیلان، "شام آخر" و "یکی از ما" از قزوین، "گنگ" از زنجان، "ارتفاع" از قم، "گره" از اردبیل، "یک مزار برای هزار" از چهارمحال و بختیاری، "بهشت خاکستری" از کردستان، "خوان آتش" از آذربایجان شرقی، "آخر امتحان" و "خدایی که در این نزدیکی است" از مازندران، "زمزمه‌ای برای ابدیت" از مرکزی، "عشقنامه مرد آبی زن زرد" از گلستان، "نوادا" از خراسان رضوی و "مار و پله" از خراسان جنوبی حضور دارند.



نمایش‌های "شکست سکوت" علی فرهاد‌زاده، "می‌خواهم با تو ازدواج کنم" رسول نقوی، "خیابان‌های خیس" آرش میرطالبی، "سرد، سخت، آبی" بابک کچه‌چیان، "شرنگستان" داود فضل‌اللهی، "بچه‌های پاک" کریم جوانشیر، "حلف‌الفضول" سهند جعفری‌زاد و "قصه فقط همین بود" سامر قدیمی از تهران به عنوان گروههای نمایشی آزاد حضور دارند.



پنجمین جشنواره سراسری تئاتر پلیس به همت معاونت تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدنی سیاسی نیروی انتظامی از 10 تا 17 اسفندماه در تهران برگزار می‌شود.