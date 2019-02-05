حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان هریس شامگاه دوشنبه با موضوع پیشگیری از تخریب و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت المال در هریس برگزار شد.

در این جلسه دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان هریس حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی را یک وظیفه همگانی دانسته و بر حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی تأکید کرد.

مرتضی موثقی نیا اولین عامل برای حفظ و نگهداری اراضی ملی و منابع طبیعی را پیشگیری از تخریب و تصرف آن دانسته و مشارکت تمامی دستگاههای متولی و هوشیاری، جدیت و تلاش آنها را خواستار شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان هریس نیز با اشاره به دغدغه های مقام معظم رهبری در مورد تخریب و تصرف مراتع و منابع ملّی، جدیت در حفظ و نگهداری منابع طبیعی را خواستار شد و بر خانه باغهای احداثی در حریم رودخانه ها و روستاهای همجوار جاده ورزقان به عنوان عاملی جدی در تخریب و تصرف اراضی ملی اشاره و بر جلوگیری از احداث آنها از طریق مراجع قانونی تأکید کرد.

رییس اداره منابع طبیعی نیز بر انجام اقدامات بازدارنده مانند شناسایی مناطق جرم خیز و استقرار ایست بازرسی در مناطق حفاظت شده تأکید کرد.

در نهایت مقرر شد اراضی ملی شناسایی و برای اخذ سند آنها اقدام و از خود مردم و نیروهای بسیج به صورت همگانی جهت جلوگیری از تخریب و تصرف زمینها استفاده شود.

همچنین مقرر شد مصوبات جلسات قبل همچون شناسنامه دار کردن زمین ها با جدیت پیگیری شود.