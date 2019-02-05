۵۰ کاندیدای قهرمان قهرمانان ورزش گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان قهرمانان ورزش استان گلستان برای نخستین بار در سال ۱۳۹۷ با رای کارشناسان و مردم انتخاب می‌شود که به همین منظور کارگروهی در اداره کل ورزش و جوانان گلستان با عضویت نمایندگانی از این اداره کل، پیشکسوتان ورزش و ورزشی نویسان تشکیل شد.

بر این اساس ۵۰ کاندیدا به عنوان برترین ورزشکاران استان در سال ۱۳۹۷ توسط کارگروه انتخاب قهرمان قهرمانان ورزش گلستان معرفی شدند تا کارشناسان و مردم به آنها رای دهند.

اسامی ۵۰ کاندیدای قهرمان قهرمانان ورزش گلستان در سال ۱۳۹۷:

نورمحمد آرخی (دو و میدانی نابینایان)، سردار آزمون (فوتبال)، مونا آشفته (والیبال)، فاضل اتراچالی (کبدی)، مهدی الفتی (ژیمناستیک)، احسان امان بای (سپک تاکرا)، محمود ایوبی (فوتبال ساحلی)، ناصر پنق (سپک تاکرا)، عزت الله پورقاز (فوتبال)، میکائیل تاجر (والیبال)، صدیقه جعفری (کبدی)، محمدرضا چابک (موی تای)، فاطمه حسام (تکواندو)، سید محمد حسینی (سه گانه)، آرش خرمالی (والیبال نشسته)، زهرا دانایی طوس (والیبال نشسته)، رحمان رئوفی (والیبال ساحلی)، بهمن سالمی (والیبال ساحلی)، آرمین سهرابیان (فوتبال)، غزال شرف پور (اسکواش)، مبین شیخی (بسکتبال)، مهسا صابری (والیبال)، مریم صامت (تنیس روی میز)، مهلا طاهری (بسکتبال)، نوید طاهری راد (هاکی)، حسین عباسقلی زاده (پاراگلایدر)، زهرا عباسی (کبدی)، میثم عباسی (کبدی)، سعیده علّی (بسکتبال)، فرهاد قائمی (والیبال)، سمیع الله قاصد آبادی (اسکواش)، مهران قربانعلی پور (کاراته)، عبدالجلیل قرنجیک (بسکتبال با ویلچر)، پژمان قلعه نویی (دو و میدانی)، صابر کاظمی (والیبال)، حمیدرضا کیا (دو و میدانی)، عادل مجللی (قایقرانی)، پارمیدا محمودیان (وزنه برداری)، رضا مقدم (دو و میدانی)، ابوالفضل مقصودلو (کبدی)، پرهام مقصودلو (شطرنج)، محسن مقصودلو (کبدی)، محمد اسماعیل مقصودلو (کبدی)، محمد ملاک (کبدی)، ابوذر مهاجر (کبدی)، عبدالحامد میرزاعلی (والیبال ساحلی)، محمد نعمتی (والیبال نشسته)، احمد نوراللهی (فوتبال)، آرش وکیلی (والیبال ساحلی) و علیرضا هاشم زاده (کاراته)

لازم به ذکر است؛ رای گیری برای انتخاب قهرمان قهرمانان ورزش گلستان در سال ۱۳۹۷ از ۲۳ بهمن تا دوم اسفند (۱۰ روز) است و مراسم معرفی قهرمان قهرمانان اواخر اسفند برگزار خواهد شد.

۱۰۰ کارشناس منتخب ورزش گلستان به طور مکتوب آرای خود را ثبت می‌کنند و رای گیری مردمی هم در سایت طراحی شده خواهد بود.