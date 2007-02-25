حضور جعفری جلوه در نشست تخصصی جشنواره پویانمایی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد مهندس محمدرضا جعفری جلوه فردا در نشستی با حضور انیماتورها و هنرجویان رشته پویانمایی با موضوع چشمانداز پویانمایی ایران سخن خواهد میگوید و به بررسی مشکلات تولید، پخش و حمایت از این سینما میپردازد.
دومین نشست تخصصی جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران ساعت 30/15 روز دوشنبه 17 اسفند در سالن کنفرانس مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار میشود.
نشست تخصصی دومین روز پنجمین جشنواره پویانمایی تهران فردا دوشنبه هفتم اسفندماه با حضور معاون سینمایی وزیر ارشاد برگزار میشود.
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