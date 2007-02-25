  1. هنر
  2. سینمای ایران
۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۹:۴۸

حضور جعفری جلوه در نشست تخصصی جشنواره پویانمایی تهران

نشست تخصصی دومین روز پنجمین جشنواره پویانمایی تهران فردا دوشنبه هفتم اسفندماه با حضور معاون سینمایی وزیر ارشاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد مهندس محمدرضا جعفری جلوه فردا در نشستی با حضور انیماتورها و هنرجویان رشته پویانمایی با موضوع چشم‌انداز پویانمایی ایران سخن خواهد می‌گوید و به بررسی مشکلات تولید، پخش و حمایت از این سینما می‌پردازد.

دومین نشست تخصصی جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران ساعت 30/15 روز دوشنبه 17 اسفند در سالن کنفرانس مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می‌شود.
کد مطلب 453420

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها