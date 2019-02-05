  1. استانها
  2. تهران
۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸

هم زمان با دهه مبارک فجر؛

پروژه های عمرانی قرچک افتتاح و کلنگ زنی شد

پروژه های عمرانی قرچک افتتاح و کلنگ زنی شد

قرچک- پروژه های عمرانی قرچک هم زمان با دهه مبارک فجر افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه و با حضور محمد امامی امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استاندار تهران، بهمن خطیبی سرپرست فرمانداری قرچک و جمعی از مدیران و مسئولان این شهرستان پروژه های عمرانی قرچک افتتاح و کلنگ زنی شد.

شهردار قرچک در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: طبق وعده ای که به مردم داده بودیم، پس یک از سال کلنگ زنی ۳ پروژه عمرانی در قرچک افتتاح و ۳ پروژه دیگر کلنگ زنی شد.

محسن خرمی شریف افزود: سرای محله پارک‌ ولیعصر(عج) بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد تومان به مساحت ۲۲۰ مترمربع در ۲ طبقه،  سرای محله پارک‌ ۱۵ خرداد بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد تومان به مساحت ۲۲۰ مترمربع در ۲ طبقه و  ساختمان شهرداری منطقه ۲ به مساحت ۵۰۰ متر مربع در یک طبقه در مدت زمان اجرای ۸ ماه با اعتبار یک میلیارد تومان پروژه های افتتاح شده امروز بود.

وی افزود: همچنین سرای محله خیابان محمدآباد بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد تومان به مساحت ۲۲۰ مترمربع در ۲ طبقه،  سرای محله پارک خبرنگار در منطقه باقرآباد بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد تومان به مساحت ۲۲۰ مترمربع در ۲ طبقه و  پارک بحران به مساحت ۵ هکتار بااعتباری بالغ‌ بر ۲ میلیارد تومان نیز امروز کلنگ زنی شد.

کد مطلب 4534205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها