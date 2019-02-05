به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر مونسان صبح امروز در سفری یکروزه به استان البرز از کاخ سلیمانیه کرج بازدید کرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی در این سفر یکروزه از برخی آثار باستانی و تاریخی استان البرز از جمله تپه اُزبکی بازدید خواهد کرد.
کاخ سلیمانیه ازجمله کاخهای دوره قاجاریه است که بین سالهای ۱۲۲۵ تا ۱۲۲۷ هجری قمری به دستور فتحعلیشاه قاجار در میان باغی بزرگ در کنار رودخانه کرج بنا شد. این کاخ در تاریخ دوم اسفندماه سال ۱۳۲۷ با شماره ۳۷۰ در فهرست آثار ملی ایران بهثبت رسید و در سال ۱۳۸۹ به کاخ موزه سلیمانیه تبدیل شد.
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