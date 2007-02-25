موافقت سه کشور عربی با حمله اسرائیل به ایران دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، "عمرو موسی" درشهر قاهره اعلام کرد که وی با وزیران سه کشور قطر، عمان و امارات تماس تلفنی گرفته است و در این تماس ها مشخص شد که خبر یاد شده دروغ، ساختگی و بی پایه و اساس است.

روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" و روزنامه "السیاسه" کویت با انتشار خبری مدعی شده بودند که اسرائیل موافقت سه کشور قطر، عمان و امارات برای استفاده هواپیماهای اسرائیلی از حریم هوایی آنها جهت حمله هوایی به ایران را کسب کرده است.

دبیرکل اتحادیه عرب خاطرنشان کرد : وزیران خارجه سه کشور امارات، عمان و قطر تاکید کردند که این خبر نادرست، دروغ و بی اساس است و درعرف این کشورها اجازه دادن به اسرائیل در حال حاضر یا آینده برای ضربه نظامی به ایران یا عبور از حریم هوایی آنها برای ضربه نظامی به این کشور وجود ندارد زیرا ایران کشوری برادر و همسایه به شمار می رود.

وی درباره اهمیت وجود سازو کار همکاری کشورهای عربی و ایران تاکید کرد: این ساز و کار مهم است و عملا گفتمان میان برخی کشورهای عربی و ایران به عنوان جزء مهمی از منطقه آغاز شده است.

موسی گفت : این گفتگو باید بر اساس تفاهم و منافع مشترک باشد و اگر تضادی در منافع بروز کرد باید درباره آن به منظور رویارویی با چالش های زیاد پیش روی کشورهای عربی و ایران بویژه مسئله طائفه ای به تفاهم رسید.

برپایه این گزارش، وی درباره فشارهای آمریکا بر اسرائیل برای عدم گشودن کانال های تماس با سوریه به منظور منزوی کردن این کشور گفت : منزوی کردن سوریه غیر ممکن است و با آن موافق نیستیم زیرا سیاست منزوی کردن سودی ندارد.