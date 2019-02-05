به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه سیصد و هشتاد و سومین نمایشگاه کتاب استانی است که از 17 تا 23 بهمن در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اهواز برگزار میشود.
480 ناشر از سراسر کشور 70 هزار 125 عنوان را در بخش داخلی و 87 ناشر بینالملل 21 هزار عنوان را در دو بخش خارجی نمایشگاه عرضه میکنند. از استان خوزستان30 ناشر در نمایشگاه حضور خواهند داشت و 8 کتابفروشی منتخب اهواز نیز با ستاد برگزاری نمایشگاه همکاری دارند. 800 میلیون تومان بن یارانهای خرید کتاب با تخفیف 20 درصدی از طریق بانک عامل مستقر در نمایشگاه در بین بازدیدکنندگان توزیع میشود.
بزرگداشت شهدای حادثه تروریسی شهریورماه اهواز، مروری بر آثار عبدالکاظم علینژاد و رونمایی از کتاب «تاریخ تشیع در خوزستان»، نشست تخصصی تأثیر رسانه در خانواده، شعرخوانی شاعران استان خوزستان با حضور محمدعلی بهمنی و محمدباقر کلاهی اهری، نشست تخصصی ادبیات نمایشنامهنویسی همراه با آیین رونمایی از آثار نمایشنامهنویسان استان، نشست تخصصی کاریکاتور و تصویرسازی، نشست تخصصی پیرامون اشتراکگذاری کتابهای خواندهشده ویژهی روشندلان، بررسی جریان روستایینویسی در ادبیات معاصر همراه با تجلیل از استاد امین فقیری، آیین بزرگداشت استاد هاشم بدری، نشست تخصصی ادبیات کودک و نوجوان با حضور مصطفی رحماندوست، آیین پایان دومین جایزهی ادبی داستان جنوب، نشست تخصصی ادبیات داستاننویسی با حضور داستاننویسان مطرح کشور، نشست تخصصی ناشران استان خوزستان به همراه راهاندازی سامانه نشر استان، بررسی روند ترجمه در آثار فارسی و عربی، نشست تخصصی ادبیات کودک، مادر و خانواده، آیین پایانی سومین جشنوارهی جام باشگاههای کتابخوانی استان خوزستان، بررسی ادبیات امروز کودک و نوجوان، نشست تخصصی ادبیات دفاع مقدس و رونمایی از کتاب «پرواز چلچلهها» (وصیتنامهی چهل شهید روحانی)، قصهگویی، و شعرخوانی کودکان، رونمایی کتابهای تألیف شده توسط نویسندگان استان، جشن امضاء و رونمایی از کتابهای نویسندگان استان و ایستگاه نقاشی و سرگرمی کودکان و نوجوانان از جمله برنامههایی است که در مدت برگزاری نمایشگاه در بخش جنبی برگزار میشود.
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