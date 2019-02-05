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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳

مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی خبر داد؛

امدادرسانی به۵۹۱ مسافر گرفتار در برف وکولاک محورهای خراسان رضوی

امدادرسانی به۵۹۱ مسافر گرفتار در برف وکولاک محورهای خراسان رضوی

مشهد- مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی گفت: شب گذشته به ۵۹۱ مسافر گرفتار در برف و کولاک جاده های این استان امداد رسانی شد.

 به گزارش خبرنگارمهر، سید مجتبی احمدی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به بارش برف در شهرهای این استان اظهار کرد:بر اثر شدت بارش برف و لغزندگی جاده در شب گذشته ۵۹۱ نفر از مسافران در محورهای مشهد به تربت حیدریه(رباط سفید) ، فریمان به زاوه، گردنه کله منار،روستای ماقو، روستای چهار تکاب،نیشابور به کاشمر،سبزوار به سلطان آباد،درگز به قوچان گرفتار شدند.

وی افزود:از این تعداد ۷۰ خانوار در حدود ۳۰۰ نفرفقط در منطقه سلطان آباد سبزوار امدادرسانی شدند و ۷۸ تخته پتو و۲۵۰ بسته تغذیه اضطراری میان در راه ماندگان توزیع شد.

مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی ادامه داد:۱۰ خانوار گرفتار در کولاک در منطقه رباط سفید فریمان و یک خانواده پنج نفره نیز در درگز شب گذشته اسکان موقت اضطراری داده شدند.

وی تصریح کرد: درحال حاضر اکثر راههای مواصلاتی استان باز است که باتوجه به لغزندگی محورها توصیه می‌شود مردم عزیز ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری درصورت سفر حتما زنجیر چرخ همراه داشته و با احتیاط و ایمن رانندگی کنند.

کد مطلب 4534238

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