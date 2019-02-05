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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۷

۱۲ مرکز مشاوره و سلامت استانی در دانشگاه فنی و حرفه ای افتتاح شد

۱۲ مرکز مشاوره و سلامت استانی در دانشگاه فنی و حرفه ای افتتاح شد

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای به مناسبت دهه فجر، ۱۲ مرکز مشاوره و سلامت استانی این دانشگاه را به طور همزمان در قالب ویدیو کنفرانس افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، ۱۲ مرکز مشاوره و سلامت استانی در آذربایجان شرقی، بوشهر، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، کرمان، کرمانشاه، قزوین، قم، هرمزگان، همدان و یزد به طور همزمان در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی توسط ابراهیم صالحی عمران، رییس دانشگاه فنی و حرفه ای، افتتاح شد.

پیش از این با هدف ارتقای سلامت جسمی و روانی دانشجویان فنی و حرفه ای چنین مراکزی در فارس و گلستان راه اندازی شده بود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای  در این مراسم از افتتاح این مراکز به عنوان یکی از برنامه های تحولی دانشگاه در توجه خاص به دانشجویان یاد کرد و گفت: امیدواریم این مراکز در ارتقای تربیت عاطفی، جسمی و شخصیتی دانشجویان و ارایه راهنمایی های حرفه ای به آنها در راستای اهداف بلند تربیتی موثر باشند.

کد مطلب 4534257
زهرا سیفی

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