امیرخانی به مقام هفتم دست یافت/ فلاح با شکست از حریف مغولی حذف شد

به گزارش خبرنگارمهر، درادامه رقابتهای بین المللی جودوی آلمان و در دومین روز این رقابتها، نمایندگان کشورمان درچهاروزن 81-، 90-، 100- و100+ کیلوگرم ازدستیابی به مدال بازماندند.

پس ازحذف علی محمد نیا دروزن 90- و احسان رجبی دروزن 100+ کیلوگرم، امیرخانی و فلاح که درجدول بازنده ها مبارزات خود را دنبال می کردند، نتوانستند توفیقی درکسب مدال داشته باشند.

در وزن 81- کیلوگرم ایرج امیرخانی پس از برتری برابر"ایگورلیما" ازپرتغال، مقابل "ساندرو" ازمجارستان شکست خورد و در نهایت به عنوان هفتم این رقابتها دست یافت .

در وزن 100- کیلوگرم عباس فلاح پس از آنکه "خوزه ماریو فرناندز" از اسپانیا را با ضربه فنی مغلوب کرد برابر"توشن بایا" از مغولستان درحالیکه تا 7 ثانیه پایانی مبارزه ازحریف خود پیش بود ضربه فنی شد و درنهایت ازگردونه مسابقات کنار رفت.