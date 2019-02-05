به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در نطق میان دستور ضمن تسلیت ایام فاطمیه(س) گفت: انقلاب اسلامی با شعار و باور به استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی شکل گرفت و خوشبختانه این شعارها در عمل اجرا شد و امروز به عنوان پرچمدار جریان مقاومت در جهان شناخته می شود.

وی افزود: کشوری که قبل از انقلاب جریان حاکمیتی آن به نوکری آمریکا افتخار می کرد و ژاندارمی آمریکا را در منطقه برعهده داشت امروز با تفکر ضد استکباری و امپریالیستی مشی سیاسی خود را جدا کرده است. علیرغم تحریم های شدید، امروز جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف به پیشرفت دست یافته است که به معجزه شباهت دارد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان مجلس گفت: نرخ امید به زندگی از ۵۵ سال در قبل از انقلاب به ۷۶ سال در سال جاری رسیده که موفقیت بالایی است. وجود ۴۷ دانشگاه پزشکی در استانهای مختلف دستیابی به فناوری های مختلف در علوم زیستی، انرژی هسته‌ای و سلول‌های بنیادین از افتخارات نظام است.

زاهدی ادامه داد: کسب جایگاه اول تولید علم در منطقه، حفظ وجب به وجب خاک کشور و تامین امنیت منطقه از توفیقات نظام است. یادمان نمی رود و تاریخ شهادت می دهد که رضاخان در جنگ دوم جهانی چگونه بدون هیچ مقاومتی سرزمین کشورمان را به قوای بیگانه تسلیم نمود.

وی اظهار داشت: ملت ایران با رهبری امام خمینی در دفاع مقدس افتخار آفریدند و علیرغم اینکه اکثر کشورهای جهان از صدام حمایت می کردند یک وجب از خاک کشور را از دست ندادیم. بنابراین علیرغم مشکلات اقتصادی و معیشتی، انقلاب توانسته راه خود را ادامه دهد و به توفیقات فراوانی دست یابد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در بخش دیگری از نطق میان دستور خود در خصوصINSTEX گفت: مدتی است غرب گرایان با ولع و اشتیاق و تبلیغات و وعده باز شدن کانال مالی اروپایی SPV را مطرح می کنند. اما امروزINSTEX یک بحث انحرافی است.

وی تاکید کرد: اروپا در قالب INSTEX بدون اینکه نفت ایران را بخرد و بدون اینکه اجازه دهد تبادل مالی بابت کالاهای تحریمی صورت گیرد صرفا اجازه داده است ما از انها دارو و غذا بخریم.

زاهدی تصریح کرد: همه می دانند بیش از ۹۵ درصد داروی مورد نیاز کشور به برکت انقلاب اسلامی در داخل تولید می شود. اگر غربگرایان افراطی نمی دانند، بدانند ایران و همه دنیا مواد اولیه دارو از چین و هند وارد می کند. لذا اروپا در این سازوکار جدید چه می خواهد بکند.

وی تاکید کرد: اروپا شرط گذاشته که INSTEX وقتی اجرایی خواهد شد که مذاکرات موشکی انجام شود و موضوعات مربوط به FATF پالرمو و CFT حل شود.

زاهدی تصریح کرد: این شروط دخالت درامور داخلی ایران است. امروز امکان ندارد بحثی در منطقه بدون حضور ایران به نتیجه برسد. ما این تحقیر اروپاییان را محکم پاسخ خواهیم داد. ملت ایران اجازه نخواهد داد اینگونه اروپائیان با ما بازی کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولین کشور و دولتمردان، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید جواب کوبنده ای به این تحقیر ملت ایران توسط اروپایی بدهد که انشاالله خواهند داد.