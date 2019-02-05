به گزارش خبرنگار مهر، مدال آوران ورزش استان قم از رویدادهای مختلف بین المللی طی مراسمی که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان برگزار میشود مورد تقدیر قرار میگیرند.
آیین تجلیل از مدال آوران برون مرزی ورزش قم در حالی از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۱۷ بهمن در سالن همایشهای شهرداری قم برگزار میشود که علاوه بر رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر ورزش، بهرام سرمست استاندار قم و مسئولان استانی قم در آن حضور خواهند داشت.
در این مراسم ۲۵ مدال آور برجسته ورزش قم از میادین بین المللی جوایز خود را از رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر ورزش دریافت میکنند و حدود ۱۰ مربی و داور ورزش استان قم نیز در این مراسم جوایزی از سوی مقامات حاضر در برنامه دریافت خواهند کرد.
این در حالی است که در این مراسم چهرههای ورزشی مدال آور قم در سال ۹۶ مورد قدردانی قرار میگیرند و برجستهترین چهرههای مدال آور شامل امیر مهدیزاده در کاراته، علی اصغر حسنزاده در فوتسال و حسین گلستانی در والیبال نشسته هستند.
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