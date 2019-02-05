تلاش برای ایجاد شرایط مطلوب با اجرای طرح تحول در آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی خدابنده صبح سه شنبه در جلسه ستاد اجرایی شورای هماهنگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: اجرای طرح تحول بنیادین به منظور ایجاد شرایط مطلوب در نظام آموزشی و رفع کاستی ها در حال انجام است و تلاش می شود بستر سازی برای تربیت دانش آموزان به انجام رسد.

وی افزود: در سند تحول بنیادی آموزش و پرورش به راهبری و مدیریت، تربیت معلم و تامین منابع انسانی، پژوهش، برنامه ریزی و ارزشیابی، برنامه درسی ملی، تامین فضا، تجهیزات و فناوری و تامین و تخصیص منابع مالی اشاره و بر اجرای آنها تاکید شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در ادامه به دستاوردهای انقلاب طی ۴ دهه گذشته اشاره و بیان کرد: سال ۵۷ در خراسان بزرگ تنها ۴ هزار و ۵۰۰ مدرسه وجود داشت اما به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در حال حاضر تنها خراسان رضوی حدود ۱۰ هزار مدرسه وجود دارد و در مجموع نزدیک به ۱۶ هزار مدرسه در استان های خراسان داریم و این آمار نشان می دهد در زمینه مدرسه سازی، نزدیک به ۴ برابر رشد داشته ایم.

وی تصریح کرد: در ابتدای انقلاب فقط ۳۷ درصد جامعه را افراد باسواد تشکیل می داد اما امروز نرخ باسوادی در کشور از مرز ۹۷ درصد نیز گذشته است که این مهم یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود.

خدابنده گفت: در سال ۵۷ زیربنای فضای آموزشی به ازای هر دانش آموز حدود ۱.۴ مترمربع بود اما اکنون میانگین زیربنای فضای آموزشی کشور ۵.۲ مترمربع است که این رقم در خراسان رضوی ۴.۲ مترمربع می باشد.