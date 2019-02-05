روزنامه صهیونیستی:به رسمیت شناخته شدن «گوایدو» به نفع اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، روزنامه «اسرائیل الیوم» با اشاره به اوضاع داخلی ونزوئلا نوشت: اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن خوان گوایدو (رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا) باعث می شود که بتوان حزب الله را مهار کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: نیکلاس مادورو (رئیس جمهوری ونزوئلا) و هوگو چاوز پیشتر مواضع ضد اسرائیلی در حمایت از حزب الله مطرح کرده بودند.

در این گزارش تاکید شده است: دستاورد اسرائیل از این اوضاع، پیوستن ونزوئلا به دیگر کشورهای آمریکای لاتین برای مبارزه با حزب الله است و ما از به رسمیت شناختن گوایدو استقبال می کنیم.

پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گوایدو را به رسمیت شناخته بود.