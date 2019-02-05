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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۲

روزنامه صهیونیستی:به رسمیت شناخته شدن «گوایدو» به نفع اسرائیل است

روزنامه صهیونیستی:به رسمیت شناخته شدن «گوایدو» به نفع اسرائیل است

یک روزنامه صهیونیستی گزارش داد که به رسمیت شناخته شدن «خوان گوایدو» به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به نفع این رژیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، روزنامه «اسرائیل الیوم» با اشاره به اوضاع داخلی ونزوئلا نوشت: اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن خوان گوایدو (رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا) باعث می شود که بتوان حزب الله را مهار کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: نیکلاس مادورو (رئیس جمهوری ونزوئلا) و هوگو چاوز پیشتر مواضع ضد اسرائیلی در حمایت از حزب الله مطرح کرده بودند.

در این گزارش تاکید شده است: دستاورد اسرائیل از این اوضاع، پیوستن ونزوئلا به دیگر کشورهای آمریکای لاتین برای مبارزه با حزب الله است و ما از به رسمیت شناختن گوایدو استقبال می کنیم.

پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گوایدو را به رسمیت شناخته بود.

کد مطلب 4534306

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