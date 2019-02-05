ناتو در خصوص مسائلی چون INF باید راهکارهای جدید داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان که روز گذشته از مقر نظامیان آلمانی مستقر در لیتوانی بازدید کرد در سخنانی با اشاره به تحولاتی که درخصوص پیمان منع موشک های هسته ای دوربرد پیش آمده، اظهار داشت: ناتو در خصوص بقای پیمان منع موشک های هسته ای دوربرد باید وارد عمل شود.

وی در ادامه افزود: با توجه به شرایط کنونی حاکم در عرصه بین الملل باید به این نکته اذعان داشت که ناتو در خصوص مسائلی مشابه پیمان منع موشک های هسته ای دوربرد باید راهکارهای جدیدی از خود ارائه دهد.

فون در لاین با بیان اینکه برلین با جدیت موضوع پیمان منع موشک های هسته ای دوربرد را پیگیری می کند، خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی ایفای نقش ناتو بیشتر از هر زمان دیگری دارای اهمیت است.

وزیر دفاع آلمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد ناتو درخصوص بحران اوکراین گفت: ناتو در جولای سال ۲۰۱۶ میلادی همزمان با افزایش بحران اوکراین هزار تن نظامیان خود را روانه سه کشور حوزه بالکان و لهستان کرد.