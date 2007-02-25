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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۲۰:۴۴

در جلسه عصر امروز؛

تاکید کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال بر 18 تیمی شدن لیگ برتر

تاکید کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال بر 18 تیمی شدن لیگ برتر

کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال در جلسه عصر امروز خود بر برگزاری فصل آینده مسابقات لیگ برتر با حضور 18 تیم تاکید کرد .

به گزارش خبرنگارمهر، جلسه کمیته 6 نفره دوره انتقالی فدراسیون فوتبال عصر امروز درغیاب کیومرث هاشمی و محمد حسن انصاریفرد درمحل فدراسیون فوتبال برگزارشد وچهارعضو حاضر دراین جلسه برافزایش دوسهمیه به تیم های لیگ برتر و برگزاری مسابقات فصل آینده با حضور 18 تیم  را تصویب کردند .

دراین جلسه همچنین درخصوص نحوه صعود و سقوط تیم ها ازرقابتهای لیگ دسته اول به لیگ برترتصمیم گیری شد .

طبق تصمیم گیری بعمل آمده درفصل آینده تیم صنعت نفت یکی ازتیم های صعود کننده به لیگ برترخواهد بود و دوتیم برتر رقابتهای لیگ دسته اول پس ازبرگزاری دیدارهای ضربدری بصورت مستقیم راهی لیگ برترمی شوند وچهارمین تیم ازمیان تیم های سقوط کننده مشخص خواهد شد .

دراین جلسه همچنین بندهای دیگری از اساسنامه فدراسیون فوتبال تدوین شد و مقررشد درجلسه سه شنبه کمیته کارتدوین اساسنامه از سوی کمیته سه نفره نهایی شود تا در نشست روزچهارشنبه درجلسه کمیته 6 نفره مورد تصویب نهایی قرار گیرد. اساسنامه جدید پس ازترجمه به مراجع ذیصلاح داخلی و سپس فیفا ارجاع خواهد شد. 

کد مطلب 453431

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