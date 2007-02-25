تاکید کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال بر 18 تیمی شدن لیگ برتر

به گزارش خبرنگارمهر، جلسه کمیته 6 نفره دوره انتقالی فدراسیون فوتبال عصر امروز درغیاب کیومرث هاشمی و محمد حسن انصاریفرد درمحل فدراسیون فوتبال برگزارشد وچهارعضو حاضر دراین جلسه برافزایش دوسهمیه به تیم های لیگ برتر و برگزاری مسابقات فصل آینده با حضور 18 تیم را تصویب کردند .



دراین جلسه همچنین درخصوص نحوه صعود و سقوط تیم ها ازرقابتهای لیگ دسته اول به لیگ برترتصمیم گیری شد .



طبق تصمیم گیری بعمل آمده درفصل آینده تیم صنعت نفت یکی ازتیم های صعود کننده به لیگ برترخواهد بود و دوتیم برتر رقابتهای لیگ دسته اول پس ازبرگزاری دیدارهای ضربدری بصورت مستقیم راهی لیگ برترمی شوند وچهارمین تیم ازمیان تیم های سقوط کننده مشخص خواهد شد .



دراین جلسه همچنین بندهای دیگری از اساسنامه فدراسیون فوتبال تدوین شد و مقررشد درجلسه سه شنبه کمیته کارتدوین اساسنامه از سوی کمیته سه نفره نهایی شود تا در نشست روزچهارشنبه درجلسه کمیته 6 نفره مورد تصویب نهایی قرار گیرد. اساسنامه جدید پس ازترجمه به مراجع ذیصلاح داخلی و سپس فیفا ارجاع خواهد شد.

