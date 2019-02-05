خیران کاشانی بذر امید در دل بیماران مبتلا به سرطان کاشتند

خبرگزاری مهر- گروه استانها،هادی نجف‌زاده: سرطان به دلیل رشد غیر طبیعی سلول‌های بدن به وجود می‌آید، سلول‌های بدن رشد عادی خود را از دست می‌دهند و شروع به تکثیر غیر عادی می‌کنند که این موضوع باعث تخریب سلول و بافت‌های سالم بدن می‌شود، این تکثیر غیرعادی باعث تجمع سلول‌های سرطانی می‌شود و یک اجتماع از سلول‌های سرطانی را شکل می‌دهد که به این اجتماع تومور می‌گویند.

بیماری سرطان دست مایه زندگی صنعتی و مدرن امروز جوامع شده است، آلودگی هوا، غذاهای صنعتی، استرس، استعمال دخانیات، زندگی ماشینی و غیره از جمله عوامل و فاکتورهای سرطان‌زا به حساب می آید اما عادت‌های مفید و سالم زندگی می‌توانند بر روی کاهش بیماری سرطان تاثیر قابل توجهی بگذارد.

هزینه بالای درمان دردی مضاعف برای بیماران سرطانی

هزینه‌های بالای درمان سرطان یکی از دغدغه های مبتلایان به این بیماری است که متاسفانه بیماران علاوه بر تحمل درد و رنج بیماری دغدغه تامین هزینه ها نیز موجب شده تا دردی به دردهای آنان اضافه کند.

از هشتم تا ۱۵ بهمن ماه هفته مبارزه با سرطان نامگذاری شده است و به همین مناسبت برنامه های مختلف و متنوعی از سوی دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور برگزار می شود.

شهرستان کاشان به وجود بیشترین تعداد خیران در حوزه های مختلف از جمله سلامت مفتخر است، خیرانی که سعی می‌کنند تا این گروه از بیماران به جز تحمل درد و رنج ناشی بیماری رنج مضاعفی برای هزینه های درمان متحمل نشوند برگزاری پویش ملی مبارزه با سرطان در جهت پیشگیری از ابتلا به سرطان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه باید در راستای پیشگیری از سرطان در کشور تمام تلاش خود را به کار ببندیم، اظهار داشت: پویش ملی مبارزه با سرطان به منظور جلوگیری از بروز سرطان از یکم تا هفتم بهمن برگزار می شود.

سیدعلیرضا مروجی با بیان اینکه سیگار، قلیان، مصرف مواد مخدر، روغن های سرخ کرده، استرس و غیره موجب ابتلا به سرطان می شود، از همکاری چندین موسسه خیریه کمک به بیماران سرطانی خبر داد و افزود: ما با این موسسات برای آموزش مردم در راستای پیشگیری از ابتلای آحاد مردم به سرطان همکاری می کنیم و با سایر ارگان ها نیز همکاری خوبی داریم به نحوی که بعضی از کارمندان این ادارات سفیران سلامت ما شناخته می شوند.

وی از برگزاری برنامه هایی ویژه خودمراقبتی فردی، خانوادگی و اجتماعی در کاشان خبر داد و ابراز داشت: این برنامه ها با هدف پیشگیری از بروز بیماری‌ها به خصوص سرطان انجام می شود.

شهرستان کاشان به وجود بیشترین تعداد خیران در حوزه های مختلف از جمله سلامت مفتخر است، خیرانی که سعی می‌کنند تا این گروه از بیماران به جز تحمل درد و رنج ناشی بیماری رنج مضاعفی برای هزینه های درمان متحمل نشوند.

دیالیز، شیمی درمانی و پرتو درمانی رایگان در بیمارستان آیت الله یثربی

مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی(ره) در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارائه خدمات درمانی در بیمارستان آیت الله یثربی طبق تعرفه وزارت بهداشت و درمان مشخص می شود، اظهار داشت: خدمات دیالیز، شیمی درمانی و پرتو درمانی برای بیماران رایگان صورت می گیرد.

وی افزود: این بیمارستان از دی ماه سال ۹۵ راه اندازی شد و در بخش شیمی درمانی تاکنون چهار هزار و ۹۱۰، در بخش پرتو درمانی ۲۹هزار و ۳۰۰ و در بخش دیالیز ۱۴هزار جلسه درمان انجام شده است.

موسسه نیکوکاری مهرخوبان با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان ایجاد شده است، از آنجا که هنر تسکین دهنده درد و رنج است این موسسه اقدام به برگزاری دوره شش ماهه نقاشی ویژه خردسالان و کودکان تحت پوشش این موسسه کرد مراجعه بیش از ۱۲۶ هزار مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله یثربی

رضا نعناکار با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۲۶ هزار مراجعه کننده از خدمات این بیمارستان استفاده کرده‌اند، ابراز داشت: این بیمارستان مجهز به جدیدترین و مدرن ترین تجهیزات پزشکی است و بیماران از استان های مختلف کشور نیز برای درمان به این مرکز درمانی مراجعه می کنند.

وی ضمن اشاره به برنامه های هفته مبارزه با سرطان در این مرکز گفت: این بیمارستان با برپایی غرفه های معرفی موسسات خیریه حامی بیماران مبتلا به سرطان، غربالگری سرطان، حضور کارشناسان در مدارس و مکان های عمومی در رساتای اطلاع رسانی در خصوص پیشگیری از سرطان و رونمایی از کانال تلگرامی با عنوان دانستنی های سرطان مخصوص بیماران سرطانی گامی هرچند کوچک در این زمینه برداشته است.

دنیای زیبایی که با حمله غول سرطان از خشم این دنیا سرشار می شود

هیچ دلی تاب تحمل چهره رنجور و زیبای یک کودک که بر اثر شیمی درمانی موهای خود را از دست داده است ندارد، درد سرطان بر چهره کودکان زخمه درد بر دل هر انسانی می‌زند، دنیای زیبای کودکان چه زود از خشم و رنج این دنیا سرشار می شود؛ زمانی که غول سرطان بر تن کوچک و ضعیف کودکان حمله می‌کند، هر انسانی که نام و نشان آدمیت بر دل دارد نمی‌تواند ساکت بماند و کاری برای کاهش این درد صورت ندهد.

موسسه مهر خوبان کاشان حامی کودکان و نوحوانان مبتلا به سرطان

محسن برازنده نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موسسه نیکوکاری مهرخوبان با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان ایجاد شده است، اظهار داشت: از آنجا که هنر تسکین دهنده درد و رنج است این موسسه اقدام به برگزاری دوره 6 ماهه نقاشی ویژه خردسالان و کودکان تحت پوشش این موسسه کرده است.

وی از برگزاری آموزش سفالگری تمرینی خبر داد و افزود: آموزش سفال موجب افزایش خلاقیت و هوش فضایی کودکان و به عنوان سرگرمی مفید و جذاب نیز محسوب می شود و بر همین اساس دوره آموزش سه ماهه سفال نیز توسط این موسسه برگزار شد.

مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهر خوبان با بیان اینکه عفونت دهان و دندان از بیماری های شایع بیماران سرطانی است، ابراز داشت: ترمیم و عصب کشی دندان های این کودکان تحت نظارت پزشکان مربوطه از دیگر امور این موسسه است تا باری را از دوش والدین این کودکان بردارد.

۵۰ درصد سرطان ها قابل درمان هستند

وی از برگزاری کلاس های موسیقی و آموزش سنتور توسط موسسه مهر خوبان ویژه کودکان تحت پوشش این موسسه خبر داد و گفت: متاسفانه اطلاعات آحاد جامعه در مورد سرطان پایین است و بر همین اساس آن را اژدهایی غیرقابل مهار و هیولایی وحشی می‌دانند در حالی که ۵۰ درصد از سرطان ها قابل درمان است.

برازنده از برپایی نمایشگاه اطلاع رسانی و آموزش رباتیک را از دیگر اقدامات این موسسه دانست و افزود: سبد حمایتی - معیشتی خانوارها از دیگر اقدامات موسسه مهرخوبان است که به شکل ماهانه انجام می شود و از دیگر اقدامات نیز می توان به برگزاری جلسات مکرر روانشناسی با حضور خانواده ها اشاره کرد که خروجی خوبی داشته است.

حسن الماسی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آغاز پویش هفته ملی مبارزه با سرطان اظهار داشت: موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی با هدف آگاه سازی عمومی جامعه در موضوع شناخت و پیشگیری از ابتلاء به سرطان پستان و ترویج خود مراقبتی، طرح غربالگری سرطان پستان بانوان در مرکز جراحی محدود امام رضا(ع) به اجرا درآورد و در بانوانی که علائم مشکوک به بیماری مشاهده شد، به مراکز تخصصی تر ارجاع داده شدند.

وی ضمن اشاره به برنامه های آموزشی درنظرگرفته شده در سال آتی افزود: در سال آینده نیز طرح آموزش و پیشگیری از سرطان در دوره های متوالی با همکاری نهادهای مرتبط توسط این موسسه ادامه پیدا خواهد کرد .

اختصاص ماهیانه ۵۰ میلیون ریال کمک مالی به مددجویان تحت پوشش

مدیرعامل موسسه خیریه امدادگران عاشورا افزود: ماهیانه بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال کمک مالی و ۲۰۰ میلیون یال کمک اعتباری به بیماران تحت پوشش پرداخت شده است.

وی گفت: این موسسه در حدود هزار نفر مددجو تحت پوشش خود دارد و آمادگی تحت پوشش قرار دادن بیماران سرطانی سایر نقاط کشور را هم داراست.

سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز چندی پیش با حضور خود در کاشان اظهار داشت که معتقد هستیم در حوزه تامین داروهای بیماران خاص و صلب العلاج بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی باید حمایت بیشتری انجام دهد و بر همین اساس مشکلی در تهیه داروهای این گروه از بیماران نیست.

امید می‌رود با حمایت های همه جانبی معنوی و مادی از بیماران مبتلا به سرطان کمک کنیم تا این بیماران با امید بیشتر به زندگی رو به بهبود پیش رفته و با همیاری همه دستگاه‌ها در راستای رفع عوامل بیماری‌زا و همچنین برگزاری ویژه برنامه‌هایی در راستای آگاهی دادن به جامعه در زمینه پیشگیری از سرطان، جلوی پیشرفت روزافزون این طاعون دنیای مدرن را در کشورمان بگیریم.