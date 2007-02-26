ارزیابی مقامهای جاسوسی رژیم صهیونیستی درباره بروز جنگ احتمالی در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"مئیر داگان"رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) در جریان نشست سالانه اعضای کابینه اسرائیل گفت : جنگی بین اسرائیل و همسایگانش در سال 2007 میلادی روی نخواهد داد.

وی در این نشست سالانه که درجریان آن دستگاههای جاسوسی اسرائیل به دولت گزارش می دهند، گفت: هیچ فرصتی برای بروز جنگ در خاورمیانه در طول سال 2007 میلادی نیست.

این مطلب را یکی از مسئولان بارز کابینه اسرائیل حاضر در نشست به نقل از داگان بیان کرد و افزود: روی سخن داگان به طور اساسی درباره احتمال بروز درگیری با سوریه یا لبنان بود.

برپایه این گزارش، اما "عاموس یادلین" رئیس دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل درباره سال جاری به همین میزان ابراز خوشبینی نکرد و یادلین و کارمندان وی آن طور که گفته شده، در نشست کابینه اسرائیل گفتند: فرصت های ورود به جنگی همه جانبه که سوریه آن را آغاز می کند، کم است ،اما فرصت های پاسخ نظامی سوریه به هرگونه تحرکات نظامی اسرائیل بالا است.

وی افزود: سوریه به تجهیز و آماده سازی ارتش خود و آمادگی برای جنگ ادامه می دهد.

کابینه اسرائیل روز گذشته به گزارشهای سالانه سازمانهای جاسوسی خود درباره مسائل منطقه ای از جمله فلسطین، ایران و سوریه گوش فرا داد.



"میری ایسین" سخنگوی دفتر نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود: کابینه گزارشهای مختلف دستگاههای اطلاعاتی درباره سال گذشته و ارزیابی آنها برای سال 2007 میلادی را بررسی خواهد کرد و در این نشست اعضای شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و پلیس به اظهار نظر خواهند پرداخت .

از سوی دیگر، "عمیر پرتز" وزیر جنگ اسرائیل پیش از آغاز نشست کابینه به گزارش های اخیر رسانه های گروهی این رژیم مبنی بر آماده شدن سوریه برای جنگ علیه اسرائیل اشاره و بر موضع خود برای ادامه باز بودن باب مذاکرات تاکید کرد.

پرتز به رادیوی اسرائیل گفت: صداهایی از سوریه می شنویم که به موازات دعوت به صلح این کشور آماده جنگ می شود، باید با دقت هرگونه تحولی را بررسی کنیم و برای هرگونه احتمال جنگی همراه با باز نگه داشتن باب گفتگوها آماده شویم.

مذاکرات اسرائیل و سوریه از سال 2000 میلادی متوقف شده و دمشق خواهان بازپس گیری بلندیهای جولان است که این رژیم آن را در سال 1967 میلادی اشغال و در سال 1981میلادی به فلسطین اشغالی ضمیمه کرد و بیش از 15 هزار اسرائیلی در آن به سر می برند.