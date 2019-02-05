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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

در حاشیه سفر به همدان؛

معاون وزیر بهداشت از طرح توسعه اورژانس بیمارستان بعثت بازدید کرد

معاون وزیر بهداشت از طرح توسعه اورژانس بیمارستان بعثت بازدید کرد

همدان - معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طرح توسعه اورژانس بیمارستان بعثت همدان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی پیش از ظهر سه شنبه به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان و جمعی از مسئولان دانشگاه از طرح توسعه اورژانس مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان بازدید کرد.

در حال حاضر ۸۰ درصد طرح توسعه اورژانس بیمارستان بعثت همدان انجام شده و تا تیرماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

زیربنای این پروژه یک هزار و ۸۱۴ متر است که با اضافه شدن فضای پیشین این میزان به ۲ هزار و ۲۰۰ افزایش می‌یابد.

با توجه به شمار زیاد بیماران مراجعه کننده به این مرکز افزایش وسعت فیزیکی و تجهیزات اورژانس موجب تسهیل و تسریع در فرآیند رسیدگی به بیماران در حداقل زمان ممکن می شود.

کد مطلب 4534320

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