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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۴

استاندار کردستان:

مناسب سازی فضا و اماکن عمومی برای معلولان در کردستان ضروری است

مناسب سازی فضا و اماکن عمومی برای معلولان در کردستان ضروری است

سنندج - استاندار کردستان بر مناسب سازی فضا و اماکن عمومی برای معلولین تاکید کرد و گفت: معلولین باید در همە بخش‌ها سهم مناسب خود را داشتە باشند.

بە گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا صبح سه شنبه در دیدار با رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهارداشت: اگر دستگاه‌های دولتی نسبت بە مناسب سازی فضای ادارات و سازمان‌ها اقدام کنند حتما مردم و شرکت‌های خصوصی نیز این امر را رعایت خواهند کرد.

وی افزود: ایجاد حداقل‌های امکانات برای معلولین لازم است ودر این صورت آنان خواهند توانست زندگی خود را اداره کنند.

استاندار کردستان بر راه‌اندازی پنج مرکز معلولین در استان تاکید کرد و ادامه داد: لازم است این مراکز در یک مکان مشخص تجمیع شوند و ما نیز زمین و اعتبار آن را تامین خواهیم کرد.

مرادنیا در ادامه با بیان اینکه کردستان یک استان کم برخوردار و خدمات خیرین نیز جوابگوی سطح نیازمندی‌ها نیست, یاداور شد: سازمان بهزیستی کشور باید بصورت ویژه کردستان را مورد توجه قرار دهد.

وی در ادامه به موضوع آسیب های اجتماعی در استان نیز اشاره کرد و بیان کرد: گرچه وضعیت استان در آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد به نسبت کشور سفید است اما اگر توجه جدی به این بخش‌ها نشود می‌تواند در آینده مشکل ساز شود.

استاندار کردستان گفت: لازم است در فضای مجازی نسبت به اطلاع رسانی در خصوص آسیب‌های اجتماعی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی شود تا مردم بصورت شفاف در جریان اوضاع قرار بگیرند و سیاه نمایی‌ها در فضای مجازی نتواند تاثیرگذار باشد.

کد مطلب 4534326

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