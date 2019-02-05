مدارس برخی شهرهای خراسان رضوی به دلیل بارش برف تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف در بیشتر شهرهای خراسان رضوی که از بعدازظهر یکشنبه آغاز شده موجب شد تا برخی مدارس شهرهای قوچان، تربت جام، فریمان و چناران در نوبت بعدازظهر روز سه شنبه تعطیل اعلام شود.

طبق اعلام آموزش و پرورش خراسان رضوی به دلیل بارش برف و برودت هوا، مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی قوچان در نوبت عصر سه شنبه تعطیل است. همچنین تمامی مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه اول درفریمان، سرخس و صالح آباد نیز در نوبت عصر تعطیل می باشد.

تمامی مدارس مقطع ابتدایی در چناران ،باخرز و مناطق رضویه و جلگه رخ در نوبت عصر تعطیل خواهد بود.

همچنین تمامی مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی در تمامی مقاطع نیز در شهرستان ها ی یاد شده در نوبت بعدازظهر سه شنبه تعطیل خواهد بود.