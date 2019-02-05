کرمان میزبان پنجمین جشنواره ملی بازی های رایانه ای می شود

محمدرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنجمین دوره جشنواره ملی بازی های رایانه ای جام خلیج فارس از ۲۵ بهمن ماه به میزبانی شهر کرمان و با حضور ۲۵۶ نفر منتخب به همراه ۳۲ نفر دعوت شده از سراسر کشور برگزار می شود.

علیزاده گفت: بخش های مختلفی مانند مسابقات ویژه مدارس و دانش آموزان، جشنواره بازی های ایرانی، جنبش ملی ساخت ابنیه های ایران زمین و... به پنجمین جشنواره ملی بازی های رایانه ای اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات جشنواره ملی بازی های رایانه ای دارای یک بخش ویژه دانش آموزی در رشته های FIFA و PES است، افزود: افراد شرکت کننده می توانند علاوه بر بخش آزاد در بخش دانش آموزی هم شرکت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان شرط حضور در این مسابقات را محصل بودن فرد و ارائه کارت دانش آموزی دانست و بیان کرد: بخش آزاد محدودیت سنی ندارد.

علیزاده گفت: این جشنواره هر ساله توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شبکه ملی فرهنگ و بنیاد ملی بازی های رایانه ای برگزار می شود.