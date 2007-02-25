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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۲۱:۲۰

یک فرمانده نیروی دریایی آمریکا :

هدف افزایش حضور آمریکا درخلیج فارس تهدید ایران نیست

هدف افزایش حضور آمریکا درخلیج فارس تهدید ایران نیست

یک فرمانده نیروی دریایی آمریکا تاکید کرد هدف از اعزام کشتی های کشورش به خلیج فارس تهدید ایران نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "برادلی جانسون" ملحق شدن ناو "استنیس" به ناو آیزنهاور را در خلیج فارس نه تهدید ایران بلکه اطمینان بخشی به همپیمانان آمریکا از امنیت منطقه توصیف کرد.

جانسون گفت : ما رهنمودهای روشنی را دریافت کردیم و هیچگونه فشاری را نمی خواهیم به ایران وارد کنیم.

وی گفت : مامویت ما فشار بر ایران نیست بلکه اطمینان بخشی به همپیمانان خود در حاشیه خلیج فارس است تا از وضعیت امنیتی در اینجا آسوده خاطر باشند.

رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در ماه ژانویه گفت که تقویت حضور نیروهای کشورش در منطقه پیامی به ایران است که در زمینه برنامه های هسته ای خود به تعهدات بین المللی بی اعتنایی نکند.

گرچه گیتس نیز خود بارها اعلام کرد که هدف از اعزام این نیروها تقابل با ایران نیست اما رسانه ها در تفسیر اظهارات وی آنرا زمینه ای برای فشار بر ایران دانستند.

کد مطلب 453434

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