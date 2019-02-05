ثبت نام در دوره های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مهلت ثبت نام برای پذیرش در دوره های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد براساس سوابق تحصیلی از امروز ۱۶ بهمن ماه آغاز و تا روز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه ادامه دارد.

متقاضیان برای ثبت نام در این دوره ها با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی های کامل در خصوص انتخاب رشته، در صورت تمایل و داشتن شرایط، نسبت به ثبت نام در یک رشته و حداکثر ۲۰ محل دانشگاهی در سامانه اقدام کنند.

نتایج پذیرش در دوره های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اواخر بهمن اعلام خواهد شد.

متقاضیان به نکات زیر توجه داشته باشند:

۱ـ تمامی متقاضیان دوره کارشناسی ناپیوسته با دارا بودن مدرک کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی می توانند در هر رشته ای در دوره مذکور ثبت نام کنند.

۲ـ گزینش نهایی داوطلبان بر اساس اولویت معدل کل دوره کاردانی (فوق دیپلم) و بر حسب کد رشته انتخابی داوطلب در فرم ثبت نام اینترنتی صورت خواهد گرفت. متقاضیان دوره کارشناسی ناپیوسته که دررشته غیر متجانس با مقطع کاردانش پذیرفته می شوند لازم است با نظر گروه آموزشی مربوطه دروس پیش نیاز یا جبرانی رشته قبولی را واحد دانشگاهی محل پذیرش بگذرانند.

۳ـ نظر به اینکه پذیرش داوطلبان در این مرحله بر اساس معدل کل دوره کاردانی (فوق دیپلم) انجام می­ شود بنابراین ترتیب تقدم و تاخر کد رشته/ محل های انتخابی توسط داوطلب هیچگونه تاثیری و یا امتیازی در پذیرش نخواهد داشت و اولویت صرفا بر اساس علایق داوطلب است.

۴ـ بر اساس ضوابط و مصوبات مربوط هر داوطلب می تواند بر اساس شرایط خود، متقاضی یکی از سهمیه های مصوب مندرج در دفترچه راهنما شود.

۵ـ داوطلبان باید معدل کل مقطع کاردانی خود را دقیقا مطابق معدل مندرج در مدرک فارغ التحصیلی درج کنند چرا که در صورت مغایرت اعلامی با معدل مندرج در مدرک فارغ التحصیلی از ثبت نام و ادامه تحصیل فرد جلوگیری خواهد شد و قبولی آنها لغو می شود.

۶ـ مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام برای هر رشته تحصیلی به عهده داوطلب است و موضوع خلاف یا عدم رعایت ضوابط و شرایط (سهوی یا عمدی) حتی پس از قبولی فرد در این مرحله پذیرش و یا هر مرحله از تحصیل مشخص شود قبولی وی در دانشگاه (کان لم یکن تلقی) و از ادامه تحصیل او ممانعت به عمل می آید.