به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله فلاحت پیشه امروز(سه شنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با حذف ماده مربوط به استانی شدن انتخابات، گفت: هدف ما از استانی شدن انتخابات، ارتقای قابلیت ها و توان مجلس شورای اسلامی است.

وی متذکر شد: در پنج مجلس اخیر جمهوری اسلامی، استانی شدن در همه مجالس رأی آورده است و بدون استثناء نمایندگان این پنج دوره استانی شدن انتخابات را یک نیاز جدی تشخیص دادند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: در همه جای دنیا انتخابات استانی و ایالتی است و صرفا در ایران رویه این گونه نیست و چرا شأن نماینده مجلس را در حد محلی پایین می آورید؟

وی تأکید کرد: با استانی شدن انتخابات، نخبگان بزرگ و افرادی برجسته به مجلس می آیند و چرا برخی از نمایندگان نگرانند که مجلس جای نخبگان بزرگ شود؟

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس تأکید کرد: با استانی شدن انتخابات میزان آرای کسب شده نمایندگان بسیار افزایش می یابد و نماینده ای که برای مثال ۵۰۰ هزار رأی کسب می کند، دیگر گرفتار مسائل بخشی و حوزه انتخابیه خود نمی شود، چرا که در شرایط فعلی کار برخی از بخشداران این است که نمایندگان را اذیت کرده و آنان را درگیر مسائل جزئی و محلی کنند.

فلاحت پیشه با تأکید بر اینکه با استانی شدن انتخابات حق هیچ شهر کوچکی خورده نمی شود و همه شهرها نماینده خواهند داشت، تصریح کرد: قطعا با استانی شدن انتخابات کسانی که شأن بزرگتر و ملی تری دارند به مجلس می آیند و همچنین خرید و فروش رأی از این طریق کاهش می یابد، چرا که امکان خرید و فروش ۴۰۰ هزار رأی قطعا وجود نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: برخلاف ادعای مخالفان استانی شدن انتخابات، از این طریق مشارکت مردم کاهش نمی یابد و صدا و سیما موظف است شرایط را برای تبلیغات گسترده کاندیدا فراهم کند.

فلاحت پیشه افزود: در کجای دنیا نماینده چون انتخابات شورای شهر انتخاب می شود؟ این در حالی است که انتخابات همه مجالس دنیا ایالتی است و نقش پول هم از این طریق در انتخابات کاهش می یابد.

وی گفت: رقابت از طریق استانی شدن انتخابات کامل خواهد شد و منجر به اقتدار مجلس و نمایندگان می شود و نمایندگان هم دارای شأن استانی و هم ملی خواهند شد.