امام(ره) با حرکت های چریکی و مسلحانه در مبارزات انقلابی مخالف بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری پیش از ظهر سه شنبه در شورای اداری اسلامشهر بر حضور مردم در صحنه های انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: در عرصه های انقلاب اسلامی حرکت امام(ره) فقط برای خدا بود، امام(ره) خود را فدای مردم کرده بود و فرزندش را در راه این انقلاب داد و در هوای کشنده گرم نجف طاقت آورد و حتی یک بار به ییلاقات عراق سفر نکرد.

وی افزود: امام(ره) مبارزات انقلاب اسلامی را یک وظیفه الهی و عمل به تکلیف می دانست، اگر امام توانست انقلاب اسلامی را از راه دور هدایت کند، به دلیل اتکال به خداوند بود، این انقلاب به سادگی به پیروزی نرسید، اخلاص عجیب امام(ره) و پیوند مستقیمی که ابتدا با خدا و سپس با مردم عامل پیروزی لنقلاب اسلامی بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که امام(ره) به شدت مردم باور بود، گفت: اعتقاد امام بر این بود، که اگر مردم آگاه شوند و با صداقت با مردم گفتمان کنیم، انسجام پیش می آید و لذا با حرکت های چریکی و مسلحانه مخالف بود و با اعتماد به قدرت مردم به میدان آمد و این امر تا زمان حیات امام جریان داشت و قلب امام برای مردم می تپید.