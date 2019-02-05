به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، این سازمان اعلام کرد: در راستای سیاست های اعلامی از سوی وزیر راه و شهرسازی و هماهنگی با شرکت های هواپیمایی در خصوص عدم فروش پروازها به صورت چارتری به جز در مسیرهای کیش، قشم و مناطق نفت خیز و همچنین با توجه به سیاست های کلی این سازمان مبنی بر عدم ارائه پروازهای چارتری، هر گونه ارائه و نمایش بلیت ها به صورت چارتری در سایت های فروش بلیت تخلف محسوب می شود.

وی افزود: در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی سایت شرکت ها، برخورد قانونی لازم، انجام خواهد پذیرفت.

صدور و تمدید مجوز خدمات هوانوردی و پروازی غیرحضوری انجام می شود

همچنین سازمان هواپیمایی کشوری در خبر دیگری اعلام کرد: از اول اسفندماه جاری، صدور و تمدید مجوز خدمات هوانوردی و پروازی اعم از خدمات فرودگاهی، بار هوایی و آموزشگاه های تخصصی، به صورت غیرحضوری انجام می شود.

بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی، در اجرای ماده ۶ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و با هدف بهبود و ارتقا سطح بهره مندی شهروندان از ظرفیت های موجود و نیز ایجاد امکان دسترسی سریع و مستمر به خدمات، از اول اسفند ماه سال جاری صدور و تمدید مجوز خدمات هوانوردی و پروازی، به صورت غیرحضوری و در بستر خدمات دولت الکترونیک، از طریق سایت سازمان هوایپمایی کشوری انجام می شود؛ لذا درخواست کنندگان از حضور جهت ارائه مدارک و پیگیری خودداری کنند.