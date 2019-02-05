فراز فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم استقلال با بیان مطلب فوق اظهار داشت: فکر نمی کنم باتوجه به تعطیلات بلند مدت لیگ، بازی ها در هفته اول چنگی به دل بزند. معمولا یکی دو هفته زمان می‌برد تا تیم ها به شرایط مسابقه برسند.

وی اضافه کرد: استقلال تغییرات زیادی نسبت به نیم فصل نخست داشته‌ است و این ممکن است باعث شود زمان بیشتری صرف شود تا آنها به هماهنگی لازم برسند.

مهاجم پیشین استقلال با اشاره به نقل و انتقالات این تیم گفت: خوشبختانه چهار، پنج بازیکن به جمع نفرات استقلال اضافه شده اند اما فکر می‌کنم همین موضوع باعث شود آبی‌ها قدری زمان بیشتری برای هماهنگی نیاز داشته باشند. البته نورافکن، شجاعیان و کریمی با شرایط تیم آشنا هستند و راحت تر در تیم جا می‌افتند ولی دو بازیکن خارجی قطعا زمان بیشتری برای هماهنگی نیاز دارند.

وی یادآور شد: با این که ۵ بازیکن جدید به جمع آبی پوشان اضافه شده اند اما معتقدم باز هم باید بازیکنان دیگری به این تیم اضافه شوند چرا که استقلال قرار است در لیگ قهرمانان آسیا بازی کند. در لیگ برتر هم شرایط به گونه‌ای است که اگر آنها می‌خواهند قهرمان شوند حتی نباید یک امتیاز هم از دست بدهند.

فاطمی در خصوص غیبت‌های طارق همام هافبک عراقی در استقلال باوجود پایان جام ملت های آسیا تصریح کرد: رفتار طارق اصلا حرفه‌ای نیست و انتظار ما از باشگاه استقلال این است که با قاطعیت با این تخلف برخورد کنند تا بی انضباطی عادت بازیکنان و به خصوص خارجی‌ها نباشد. یقین دارم اگر باشگاه با این تخلف محکم برخورد نکند، بی انضباطی عادت بازیکنان خارجی می‌شود.