تدوین اساسنامه فدراسیون فوتبال چهارشنبه به پایان می رسد

به گزارش خبرنگارمهر، تدوین نزدیک به 60 بند اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال که ازحدود یک ماه گذشته ازسوی کمیته 6 نفره دوره انتقالی آغازشده ، مراحل پایانی خود را سپری می کند وبه احتمال زیاد تا روز چهارشنبه هفته جاری به پایان خواهد رسید .



قراراست کمیته سه نفره ای که از بین اعضای اصلی به منظور تدوین اساسنامه انتخاب شده اند تا روز سه شنبه کار تدوین و هماهنگی اساسنامه با اساسنامه استاندارد فیفا را به پایان ببرند تا اساسنامه جدید روز چهارشنبه در جلسه کمیته 6 نفره مورد تصویب نهایی قرار گیرد .



اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال کشورمان پس از ارجاع به مراجع رسمی و ذیصلاح ، ترجمه خواهد شد تا دراختیارفدراسیون بین المللی فوتبال قرارگیرد .



فیفا اوایل دی ماه گذشته با لغوتعلیق فعالیت های فدراسیون فوتبال ایران وتعیین کمیته ای 6 نفره طی 100 روزخواستارتدوین اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال شد. این ضرب الاجل 10 فروردین ماه سال 86 به پایان خواهد رسید .