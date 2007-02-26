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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۹

تدوین اساسنامه فدراسیون فوتبال چهارشنبه به پایان می رسد

تدوین اساسنامه فدراسیون فوتبال چهارشنبه به پایان می رسد

کار تدوین اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال مراحل پایانی خود را سپری می کند و به احتمال زیاد تا چهارشنبه هفته جاری به اتمام خواهد رسید .

به گزارش خبرنگارمهر، تدوین نزدیک به 60 بند اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال که ازحدود یک ماه گذشته ازسوی کمیته 6 نفره دوره انتقالی آغازشده ، مراحل پایانی خود را سپری می کند وبه احتمال زیاد تا روز چهارشنبه هفته جاری به پایان خواهد رسید .

قراراست کمیته سه نفره ای که از بین اعضای اصلی به منظور تدوین اساسنامه انتخاب شده اند تا روز سه شنبه کار تدوین و هماهنگی اساسنامه با اساسنامه استاندارد فیفا را به پایان ببرند تا اساسنامه جدید روز چهارشنبه در جلسه کمیته 6 نفره مورد تصویب نهایی قرار گیرد .

اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال کشورمان پس از ارجاع به مراجع رسمی و ذیصلاح ، ترجمه خواهد شد تا دراختیارفدراسیون بین المللی فوتبال قرارگیرد .

فیفا اوایل دی ماه گذشته با لغوتعلیق فعالیت های فدراسیون فوتبال ایران وتعیین کمیته ای 6 نفره طی 100 روزخواستارتدوین اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال شد. این ضرب الاجل 10 فروردین ماه سال 86 به پایان خواهد رسید .

کد مطلب 453437

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