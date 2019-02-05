به گزارش خبرنگار مهر، نشست کتابخوان ویژه مددجویان زندان مرکزی خرم آباد به همت نهاد کتابخانه های عمومی و اداره کل زندان های لرستان و با حضور رئیس کل دادگستری لرستان، مدیر کل پزشکی قانونی لرستان، مدیر کل بازرسی استان، معاونین رئیس کل دادگستری لرستان و مدد جویان زندان مرکزی خرم آباد در این زندان برگذار شد.

در این نشست جعفر بدری نماینده عالی دستگاه قضا در لرستان ضمن تبریک به مناسبت ایام الله مبارک دهه فجر و چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امیدوارم به میمنت چهل سالگی انقلاب اسلامی و در آستانه روز بیست و دوم بهمن سالروز خروش مردم انقلابی ایران اسلامی با پیشنهاد آیت الله لاریجانی ریاست قوه قضاییه عده کثیری از زندانیان مشمول رأفت اسلامی شده و بتوانند به کانون خانواده هایشان باز گردند.

در این نشست مددجویان زندان خرم آباد به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی به اجرای برنامه های متنوع پرداختند و از کتابخوان های برتر زندان مرکزی توسط رئیس کل دادگستری لرستان و سایر مدیران حاضر در جلسه تقدیر به عمل آمد.