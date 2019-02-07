تغییرات پیکان به ضرر استقلال خواهد بود/ مجیدی بازی کند بهتر است!

مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شروع نیم فصل لیگ هیجدهم گفت: خوشبختانه استقلال اردوی خوبی در ترکیه برگزار کرد و فکر می کنم کادر فنی این تیم توانسته از تعطیلات بهترین استفاده را ببرد و حالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم بازیکنان استقلال چه عملکردی در لیگ خواهند داشت.

وی در مورد دیدار روز پنجشنبه آبی پوشان برابر پیکان تهران گفت: پیکان حریف سرسختی برای استقلال خواهد بود، مطمئنا تغییرات این تیم به ضرر آبی پوشان است. مجید جلالی مربی بسیار خوبی بود اما در هفته های آخر نتایج قابل قبولی کسب نکرد و جای خود را به حسین فرکی داد، مردی که از لحاظ اخلاقی و رفتاری ایده آل است و در کار مربیگری هم یکی از بهترین های فوتبال ماست و مطمئنا این شوک می تواند کمک موثری به پیکان داشته باشد و استقلال باید برابر این تیم بسیار هوشیار باشد که به راحتی امتیازات را از دست ندهد.

وی در مورد حضور دو بازیکن خارجی جدید در استقلال گفت: دو بازیکنی به استقلال آمده اند که حالا حریف و حدیث زیادی پشت سر آنهاست، گفته می شود یکی از آنها اضافه وزن دارد و دیگری یک بار رباط پایش را به تیغ جراحی سپرده است، به نظر من اگر قرار است بازیکنانی بیاوریم که مصدوم هستند یا اضافه وزن دارند، فرهاد مجیدی به میدان برود بهتر است و مطمئن باشید با آمادگی که در او سراغ دارم می تواند گل زنی هم کند.

فنونی زاده در ادامه گفت: کادر فنی باید دقت بیشتری در جذب بازیکن داشته باشد تا دوباره بازیکنانی مثل نیومایر و گرو به استقلال نیایند که هیچ عملکرد مثبتی نداشتند.

وی در پایان و در خصوص تغییر در اعضای هیات مدیره استقلال گفت: ماجدی و منزوی از قدیمی های استقلال هستند و سالهاست که در کنار این تیم هستند، بنابراین اعتقاد دارم با حضور آنها شرایط استقلال بهتر خواهد شد، ولی یکی از عواملی که می تواند روحیه بازیکنان را بالا ببرد، شارژ مالی است که امیدوارم این کار هر چه زودتر انجام شود.