بازی سختی با پرسپولیس داریم/ از نظر ذهنی آماده هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از بازی فردا چهارشنبه پرسپولیس و پدیده مشهد در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ فوتبال گفت: لیگ بعد از حدود ۵۰ روز دوباره شروع می شود. باید تیم را در شرایط مسابقه نگه می داشتیم.

وی افزود: به خاطر مشکلات زمین تمرینی، بازی های تدارکاتی را پیش از رویارویی با پرسپولیس از دست دادیم و فقط دو بازی تدارکاتی در ۲۰ روز داشتیم.

سرمربی تیم پدیده تاکید کرد: باوجود این مشکلات، بازیکنان پدیده از نظر ذهنی آماده بازی سخت با پرسپولیس هستند. پرسپولیس تیم قدرتمندی است که مربی و بازیکنان خوبی دارد اما پدیده هم با تمام مشکلاتی که با آن سر و کار داشت، نتایج خوبی گرفته است.

گل محمدی در پاسخ به این سئوال که آیا فکر می کنید در نیم فصل دوم بتوانید مثل نیم فصل اول امتیاز بگیرید؟ تصریح کرد: در نیم فصل دوم شرایط فرق می کند و گرفتن امتیاز سخت‌تر است. بعضی از تیم ها برای سقوط نکردن می جنگند و بعضی ها برای گرفتن امتیاز. نمی شود انتظار داشت مثل نیم فصل اول امتیاز بگیریم.

وی در مورد عملکرد تیم ملی و کی‌روش در 8 سال حضورش در ایران تاکید کرد: نمی شود در چند دقیقه در این خصوص صحبت کرد. کی روش تیم ایران را دو بار به جام جهانی برد و این ارزشمند بود. با این حال در دو جام ملت ها نتیجه نگرفتیم. او مربی بزرگی بود که در جهان هم به تیم ملی ایران شخصیت داد.

خبرنگاری از گل محمدی سئوال کرد که باتوجه به بازی هجومی در دیدار رفت و شکست در آن مسابقه چه برنامه ای برای بازی برگشت دارید. سرمربی پدیده در پاسخ گفت: این به شرایط بازی بستگی دارد. آنجا که باید دفاع کنیم دفاع می‌کنیم. اگر هم لازم باشد هجومی باشیم، این کار را خواهیم کرد. اینطور نیست که بشود از الان گفت دفاعی یا هجومی هستیم.

گل محمدی یادآور شد: شخصا دوست دارم تیمم هجومی باشد و مالکیت توپ را در اختیار بگیرد اما پرسپولیس هم تیم قدرتمندی است.