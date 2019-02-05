کلنگ زنی همزمان ۳ پروژه آبرسانی در روستاهای تابعه استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی ۳ پروژه آبرسانی در روستاهای تابعه استان همدان با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور آغاز شد.

مدیر شرکت آب و فاضلاب کشور در آئین کلنگ زنی ۳ پروژه مذکور با اشاره به اینکه خوشبختانه در قالب تکمیل تعداد مجتمع های آبرسانی کشور، ۹۲۴مجمتع روستایی تعریف شده است، گفت: بر اساس اولویت های تعیین شده در سازمان برنامه و بودجه، از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و با پیشنهاد دولت در روزهای آتی با موافقت مجلس اعتبارت بیشتری به مجتمع های آبرسانی روستایی اختصاص خواهد یافت.

حمیدرضا جانباز افزود: با توجه به عملکرد دولت و طی سالهای اخیر ۶ میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور از آب شرب سالم بهره مند شدند که با اتفاقاتی که در بودجه سال ۹۸ خواهد افتاد تعداد جمعیت تحت پوشش برخوردار از آب سالم و بهداشتی ارتقاء خواهد یافت.

جانباز با اذعان به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد جمعیت روستایی کشور از آب شرب سالم برخوردارند، خاطرنشان کرد:البته براساس شاخص های بین المللی بیش از ۹۰ درصد جمعیت روستایی کشور از آب شرب بهداشتی بهره مند هستند.

وی با تاکید بر اینکه سعی ما بر تکمیل مجتمع های آبرسانی است، عنوان کرد: امیدواریم با تکمیل مجتمع های مذکور؛ تا پایان سال ۹۸ درصد بیشتری از جمعیت روستایی کشور از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شوند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور همچنین یادآورشد: بر اساس مصوبات مجلس و مطابق برنامه ریزی های انجام شده در نظر داریم تا پایان سال ۹۸ بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور را به جمعیت تحت پوشش اضافه نماییم.

وی در ادامه سخنانش در خصوص سهم آب و فاضلاب از بودجه سال ۹۸ نیز عنوان کرد: سعی ما بر این است در بودجه سال۹۸ به گونه ای عمل کنیم که استانهایی که در بحث برخورداری مشترکین از آب شرب از متوسط و نرم تعیین شده پایین تر هستند به این نرم نزدیک شوند.

وی همچنین با بیان اینکه در این سفر آغازعملیات اجرایی سه مجتمع آبرسانی روستایی را خواهیم داشت؛ عنوان کرد: اعتبار مورد نیاز و برآورد شده برای سه پروژه مذکور چیزی در حدود ۸ میلیارد تومان است.

جانباز یادآور شد: در دهه فجر انقلاب اسلامی ۴۰ پروژه در کشور هدف گذاری شده که این پروژه ها شامل تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سامانه های شیرین سازی آب است و سعی بر این است تا در همه نقاط کشور این پروژه ها به بهره بذداری برسد.

وی با بیان اینکه بر اساس ارزیابی اولیه ما از لایحه بودجه سال ۹۸ و تغییراتی که در کمیسیون تلفیق گمان می کنم توجه لازم به سرفصل های آبرسانی و به طور خاص آبرسانی روستایی شده است و پیش بینی بر این است که بودجه خوبی از محل صندوق توسعه ملی به تکمیل مجتمع های آبرسانی اختصاص یابد.

حمید رضا جانباز در بخش پایانی سخنان خود به موضوع شبکه های جمع آوری فاضلاب پرداخت و گفت: هدف در موضوع روستاها در گام نخست تکمیل مجتمع های ابرسانی است تا تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از آب شرب برخورار شوند.

وی ادامه داد: البته در ۲۰۰ روستا هم در بخش ریالی فاضلاب و هم در بخش استفاده از اعتبارات بانک توسه اسلامی هدف گذاری های لازم انجام شده و ۷۵ روستا از محل اعتبارات عمرانی و ۱۱۱ روستا از محل اعتبارات بانک توسعه در حال اجرای شبکه های فاضلاب روستایی هستند اما به نظر می رسد راه نرفته در این بخش بسیار است.

وی توضیح داد: هدف گذاری های صحیحی انجام شده به گونه ای که ابتدا مشکل آب روستاییان مرتفع شود و در گام بعدی مشکلات فاضلاب برطرف شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان نیز از بهره برداری و کلنگ زنی ۲۲ پروژه عمرانی به ارزش ۱۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در ایام الله دهه فجرخبر داد.

سید مصطفی هاشمی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجرو با تاکید بر اینکه خدمت رسانی به مردم یک وظیفه ذاتی است، گفت: امسال نیز همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی وایام الله دهه فجر؛ ۱۶پروژه عمرانی قابل افتتاح و ۶ پروژه عمرانی قابل کلنگ زنی از سوی شرکت آبفار تقدیم مردم انقلابی استان خواهد شد.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه خوشبختانه در طول سالهای اخیر شاهد ارتقاء شاخص بهره مندی جمعیت روستایی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بودیم، عنوان کرد: خوشبختانه جمعیت روستایی تحت پوشش آب آشامیدنی در طول مدت فعالیت؛ از کمتر از ۲۰ درصد در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به ۷۶/۰۳درصد در وضعیت فعلی رسیده است.

هاشمی همچنین تعداد مشترکین روستایی از ابتدای انقلاب تاکنون نیز یادآور شد: تعداد مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی ازکمتر از ۳۰ هزار فقره در ابتدای پیروزی انقلاب به ۱۴۳ هزار در ابتدای دولت یازدهم، ۱۴۶ هزار در ابتدای دولت دوازدهم و ۱۵۳ هزار فقره در شرایط فعلی رسیده است.

گفتنی است در پنجمین روز از دهه فجر در استان همدان؛ با حضور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور؛ نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ملایر، و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی سه پروژه عمرانی آبرسانی در روستاهای تابعه شهرستان های ملایر، بهارو کبودراهنگ؛ کلنگ زنی شد.

لازم به ذکر است همزمان با آئین کلنگ زنی اجرای شبکه توزیع آب در روستای آورزمان ملایر؛ دوپروژه آبرسانی به روستای دستجرد شهرستان بهار کلنگ زنی و اجرای خط انتقال فاز ۲ مجتمع عظیم دره شهرستان کبودراهنگ نیز با برآورد اعتبار ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان کلنگ زنی شد.