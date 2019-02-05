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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

پیوند کلیه از طریق خرید و فروش عضو در بیمارستان شریعتی ممنوع شد

پیوند کلیه از طریق خرید و فروش عضو در بیمارستان شریعتی ممنوع شد

طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیوند کلیه از طریق خرید و فروش را در بیمارستان شریعتی ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛  سعید مهرپور رییس بیمارستان شریعتی با ابلاغ سند ساماندهی پیوند کلیه در بیمارستان شریعتی اعلام کرد که ما خواستار درمانِ بیماران با حفظ کرامت انسانی هستیم و انجام پیوند کلیه از طریق خرید و فروش عضو مصداق بارز نقض کرامت انسانیست.

رییس بیمارستان شریعتی اضافه کرد: فروشندگان کلیه که اکثرا از قشر آسیب پذیرِ جامعه هستند بیش از همه متحمل بار سنگین روحی و جسمی این فرآیند قرار می گیرند.

وی افزود: سند ساماندهی پیوند کلیه در بیمارستان شریعتی می تواند الگویی برای سایر مراکز درمانی و دانشگاهی کشور باشد.

مهرپور با ابلاغ سندی پیوند کلیه از طریق خریدوفروش را در بیمارستان شریعتی ممنوع کرد.

کد مطلب 4534407

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