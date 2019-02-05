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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

استاندار البرز مطرح کرد:

احداث هتل در استان البرز با استفاده از اعتبارات ملی

احداث هتل در استان البرز با استفاده از اعتبارات ملی

کرج - استاندار البرز با اشاره به وجود تنها هتل پنج ستاره استان، گفت: احداث هتل در استان را با استفاده از اعتبار صندوق توسعه دنبال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید از اولین هتل پنج ستاره استان البرز که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی همراه بود، اظهار کرد: این مجتمع اولین هتل پنج ستاره استان است که برای تسهیلات بانکی مراجعه نکرده است.

وی بابیان این مطلب که البرز یک استان صنعتی - کشاورزی است، ادامه داد: بسیاری از واحدها را به سمت طبیعت‌گردی و بوم گردی سوق داده اسم.

استاندار البرز با اشاره به اینکه ظرفیت‌های طبیعی زیادی در استان البرز وجود دارد، گفت: گردشگری صنعتی و گردشگری بخش‌های مختلف را می‌توانیم داشته باشیم.

شهبازی بابیان اینکه استان البرز هم‌جوار با پایتخت است، افزود: البرز هم‌جوار استان‌های تأثیرگذار است و مجموعه‌های اقامتی برای اتراق مسافران و گردشگران باید داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی اقدام کرده‌ایم، گفت: در حوزه تولید دارو، کنسرسیوم‌های بزرگی در استان داریم.

استاندار البرز با اشاره به اینکه شرکت‌های خارجی با طرف‌های ایرانی در بخش‌های دیگر وارد مشورت شده‌اند، بیان کرد: داشتن هتل در استان برای اقامت سرمایه‌گذاران ضروری است.

شهبازی در پایان بابیان اینکه پشتیبانی‌های لازم را برای تکمیل این مجتمع انجام می‌دهیم، گفت: از طریق صندوق توسعه ملی و سایر منابع ملی موجود در استان برای افزایش ظرفیت و تخت‌های اقامتی تلاش خواهیم کرد.

کد مطلب 4534414

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