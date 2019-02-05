به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری، معاون امور برق وزیر نیرو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هیات عراقی فردا(چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه)، وارد تهران می‌شود، گفت: این هیات که دو روز در تهران حضور دارد، به منظور بهره گیری از توانمندی شرکت های ایرانی فعال در صنعت برق، به مذاکره و گفتگو می پردازد و بر اساس این توانمندی ها و با نگاه به پروژه های موجود در عراق، در حوزه بازسازی و توسعه نیروگاهی خود تصمیم به مشارکت با ایران می‌گیرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره میزان و نوع تبادلات مالی حاصل از صادرات برق به این کشور، توضیح داد: شرایط پرداخت مطالبات برقی ما از این کشور، هم از نظر نوع ارز و هم به لحاظ روش های انتقال آن، در این جلسات با هیات عراقی مطرح و بررسی می‌شود. از طرفی قرار است توسعه صادرات و تبادل برق با این کشور نیز، مورد بررسی قرار گیرد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه اصلاح تعرفه برق مشترین پرمصرف، در دولت در دست بررسی و تایید نهایی است، اظهار داشت: بر اساس این اصلاحیه، مشترکین پرمصرفی که سهم ۱۵ درصدی از کل مشترکین کشور را به خود اختصاص می دهند میزان مصرفشان مورد پایش قرار می گیرد و نظام تعرفه ای مورد استفاده برای آنها نیز، به نحوی طراحی شده که در وهله نخست، تمایل به کاهش مصرف داشته باشند ولی در صورت ادامه روند مصرف بالا، باید ۵۰ درصد هزینه تمام شده برق بپردازد.